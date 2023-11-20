Финляндия готовится закрыть 4 оставшихся КПП на границе с РФ

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Финские власти готовы закрыть четыре оставшиеся контрольно-пропускных пункта на границе с Россией в ночь 21 на 22 ноября. Об этом пишет газета IltaLehti.
Ранее пограничная служба Финляндии сообщала об изменении ситуации на трёх крупнейших пунктах на границе с Ленинградской областью. Ситуация обострилась в начале ноября, когда с территории России начали массово прибывать граждане Сирии, Ирака и Йемена, которые запрашивали убежище в Финляндии. По сообщениям газеты, есть вероятность, что закрытию подлежат только три этих пограничных пункта.
При этом ранее Финляндия не планировала закрывать все КПП на границе с Россией.
Решение правительства Финляндии о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией не могут не вызывать беспокойства. Ответные меры с российской стороны в настоящее время прорабатываются. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщили сотрудники посольства РФ в Хельсинки.
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При этом ранее Финляндия не планировала закрывать все КПП на границе с Россией.
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Элина Позднякова