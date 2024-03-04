Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России

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Вступившие в НАТО Финляндия и Швеция примут участие в учениях Nordic Response 2024, который пройдут рядом с российскими границами, сообщает РИА Новости.
Учения Nordic Response являются частью масштабных учений НАТО Steadfast Defender. Они пройдут на севере Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта. В учениях примут участие свыше 20 тыс. военных из 13 стран. Это Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и США, уточнили в вооруженных силах Норвегии. На учениях задействуют более 50 кораблей, в том числе фрегаты и подводные лодки, более сотни истребителей, вертолетов и других летательных аппаратов.
Финляндия направит 4,1 тысячи военнослужащих и около 700 единиц техники, включая 12 истребителей F/A-18 Hornet, проинформировали в Минобороны и ВС страны. Швеция задействует 4,5 тысячи человек личного состава из всех видов войск, добавили в шведском Минобороны.
Формальное подписание акта о присоединении Швеции к альянсу состоится в ближайшее время. Фактически же страна стала членом НАТО после того, как Венгрия ратифицировала заявку на ее вступление.
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Финляндия направит 4,1 тысячи военнослужащих и около 700 единиц техники, включая 12 истребителей F/A-18 Hornet, проинформировали в Минобороны и ВС страны. Швеция задействует 4,5 тысячи человек личного состава из всех видов войск, добавили в шведском Минобороны.
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Ювелина Бернст