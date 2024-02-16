В НАТО назвали учения Steadfast Defender подготовкой к конфликту с Россией

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Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender-2024, которые проходят с февраля по май, проводятся для подготовки альянса к конфликту с Россией. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на главу военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра.
«Бауэр заявил, что эти учения посвящены подготовке к конфликту с Россией», - говорится в статье.
Ранее Кристофер Каволи, который является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, дал старт на следующей неделе крупнейших за последние 10 лет учений альянса Steadfast Defender-2024.
В учениях будут задействованы около 90 тысяч военнослужащих. Маневры продлятся несколько месяцев. Грушко отметил, что подобные мероприятия такого масштаба сильно увеличивают риск военных инцидентов, а также ещё больше дестабилизируют ситуацию в сфере безопасности.
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