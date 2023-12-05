Финляндия начала расследовать возможную поставку дронов в Россию

Фото: istock / naumoid
Таможня Финляндии расследует уголовное дело о возможной незаконной поставке в РФ товаров, которые попадают под санкции Европейского союза. Сюда входят также 3500 беспилотных летательных аппаратов на сумму более 2 млн евро. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз финской таможни.
«Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. <…> По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России», — передает издание информациюВедомство сообщает, что 2 финские компании занимались поставкой беспилотников и электроники в третьи страны, где их потом доставляли в пункт назначения транзитом через РФ. В таможне предполагают, что на самом деле товары поставлялись именно в Россию.
Читайте также:
Сенат США пригласил Зеленского выступить на закрытом брифинге 5 декабря
Рамасвами: Лишение полномочий конгрессмена Сантоса открыло ящик Пандоры
В Германии признали правоту Путина
Алина Юрчак