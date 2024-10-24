Финляндия навсегда закрыла два КПП на границе с Россией

Лидеры стран-участников БРИКС в ходе саммита в Казани приняли решение пока не принимать в состав объединения новых участников, а присвоить им статус партнёров. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, слова которого приводит агентство IRNA.