Финляндия навсегда закрыла два КПП на границе с Россией

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Пограничная охрана Финляндии сообщила о полном прекращении работы двух временных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщается в пресс-релизе погранохраны.
Отмечается, что речь идёт о КПП «Париккала» и «Инари». Ещё 21 февраля этого года представитель погранохраны Финляндии Марко Саарекс сообщал о предложении российской стороны закрыть эти погранпункты.
В ведомстве подчеркнули, что решение об открытии и закрытии таких временных КПП принимается совместно начальниками погранслужб Финляндии и России. В октябре они окончательно решили закрыть пункты «Париккала» и «Инари».
Пограничники, в свою очередь, примут необходимые практические меры для реализации данного решения. В частности, они демонтируют дорожные указатели места пересечения российско-финской границы.
Напомним, что движение через КПП «Париккала» было закрыто 19 апреля 2022 года, а «Инари» – 1 ноября 2022 года. При этом уточняется, что пункты могут возобновить свою работу в соответствии с аналогичным решением начальников погранслужб.
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В ведомстве подчеркнули, что решение об открытии и закрытии таких временных КПП принимается совместно начальниками погранслужб Финляндии и России. В октябре они окончательно решили закрыть пункты «Париккала» и «Инари».
Пограничники, в свою очередь, примут необходимые практические меры для реализации данного решения. В частности, они демонтируют дорожные указатели места пересечения российско-финской границы.
Напомним, что движение через КПП «Париккала» было закрыто 19 апреля 2022 года, а «Инари» – 1 ноября 2022 года. При этом уточняется, что пункты могут возобновить свою работу в соответствии с аналогичным решением начальников погранслужб.
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Анастасия Чинкова