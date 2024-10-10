Европарламент опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Европарламент одобрил и опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия финскими властями КПП на границе с Россией. Об этом говорится на сайте ЕП.
В Telegram-канале Общества русскоязычных жителей Финляндии сообщается, что петиция была одобрена и опубликована после 5 месяцев модерации. Отмечается, что авторы петиции обратились ко всем резидентам Евросоюза, независимо от гражданства, с просьбой поддержать инициативу по открытию контрольно-пропускного пункта.
Данную петицию подписали уже более ста человек.
Напомним, Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября прошлого года по причине неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В декабре граждане РФ и проживающие в Финляндии лица с двойным гражданством решили создать ассоциацию, чтобы добиться открытия границы с Россией.
Читайте также:
В Финляндии родители русскоговорящих детей обратились в полицию из-за скандальной статьи
В Финляндии призвали атаковать автомобили дипломатов из России
Yle: Финляндия привозит на границу с Россией контейнеры для бесед с мигрантами
Данную петицию подписали уже более ста человек.
Напомним, Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября прошлого года по причине неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В декабре граждане РФ и проживающие в Финляндии лица с двойным гражданством решили создать ассоциацию, чтобы добиться открытия границы с Россией.
Читайте также:
В Финляндии родители русскоговорящих детей обратились в полицию из-за скандальной статьи
В Финляндии призвали атаковать автомобили дипломатов из России
Yle: Финляндия привозит на границу с Россией контейнеры для бесед с мигрантами
Екатерина Коршунова