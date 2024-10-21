Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Финляндия выделила 320 тысяч евро на исследование «широкомасштабного влияния России»

Финляндия выделила 320 тысяч евро на исследование «широкомасштабного влияния России»

Власти Финляндии открыли приём заявок на исследование «влияния России»
21 октября 2024, 13:33
Фото: iStock/Hasbi Sahin

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Правительство Финляндии приступило к приёму заявок на так называемое исследование под названием «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке». На эти цели будет потрачено 320 тысяч евро, сообщается на сайте кабмина страны.
Отмечается, что приём заявок стартовал 21 октября и завершится 25 ноября. Принять участие в исследовании могут университеты, исследовательские институты, компании и организации.

При этом на сайте правительства не указано, с чём заключается исследование, кто, что и каким образом будет исследовать.



Напомним, что отношения между Финляндией и Россией сильно ухудшились после вступления северной страны в НАТО. В Москве в ответ на такое решение заявляли, что шаг совершенно бессмысленный, поскольку российская сторона не представляет угрозу для безопасности Финляндии.

Также по решению финских властей была закрыта граница с Россией под предлогом того, что Россия якобы отправляла к границе просителей убежища. Такие обвинения неоднократно отвергались Москвой и назывались двойными стандартами Запада.

Читайте также:

Стубб назвал Россию прямой угрозой для Финляндии и НАТО

В Финляндии призвали атаковать автомобили дипломатов из России

Ilta-Sanomat: Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО
#финляндия
#россия
#исследование
#страны
#отношения
#нато
#политика
«Иначе война до полного истребления»: Медведев заявил о необходимости разделить Запад
Медведев предупредил о тотальной войне до полного истребления человечества
21 октября 2024, 13:37

Дмитрий Медведев. Фото: сайт правительства

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что если на международной арене не установится баланс, человечеству грозит тотальная война до полного уничтожения. Об этом политик заявил в Telegram-канале 21 октября.
Медведев убежден, что Россия может стремиться к распаду США или к созданию полноценного противовеса. ШОС и БРИКС, по его мнению, могут стать таким противовесом на международной арене.

Зампред Совбеза процитировал Тютчева, утверждая, что России нужно не объединяться с западными странами, а разделять их. Он отметил, что за 160 лет ничего не изменилось, и России нужно либо ослабить Запад, вплоть до распада США, либо создать полноценный противовес Америке.
«Альтернатива такому балансу сил — тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину — всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других», — написал Медведев.

Читайте также:

«Не США и НАТО»: ЕС заявил о своих планах на Украину после СВО

МИД РФ: Вернувшиеся в состав России регионы не будут предметом торга

В Кремле отреагировали на угрозу Трампа «ударить по грёбаной Москве»
#сша
#россия
#мир
#запад
#медведев
#шос
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не США и НАТО»: ЕС заявил о своих планах на Украину после СВО
Politico: ЕС должен разместить «миротворцев» на Украине после конфликта
21 октября 2024, 13:18

Фото: istock/Photoboyko

Европейский издание американской газеты Politico утверждает, что именно страны ЕС, а не США или НАТО, должны будут отправить «миротворческие» силы на Украину после окончания конфликта.
В поддержку этой идеи приводится мнение бывшего посла США в Японии Кеннета Вайнштайна. Он обсуждает наиболее вероятный сценарий завершения украинского конфликта без участия США и НАТО, сравнивая его с «корейским сценарием». Согласно этому плану, страну разделят на две части с созданием демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.

Политик считает, что европейцы должны быть готовы отправить свои войска на Украину после конфликта, чтобы продемонстрировать свою роль в этом процессе, пишет издание.
«Если будет создана демилитаризованная зона между Украиной и Россией, я считаю, что там должны находиться войска ЕС. Не НАТО и не США, это отправит четкий сигнал», — подчеркнул Вайнштайн.

Кроме того, Politico ссылается на неназванного депутата Европарламента от Европейской народной партии, который заявил, что после завершения конфликта «возникнет вопрос о размещении европейских миротворцев на Украине».

Читайте также:

МИД РФ: Вернувшиеся в состав России регионы не будут предметом торга

В Кремле отреагировали на угрозу Трампа «ударить по грёбаной Москве»

МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за слухов о присутствии войск КНДР на СВО
#сша
#мнение
#регионы
#сценарий
#ес
#нато
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
GT: Китай отслеживал проход кораблей США и Канады через Тайваньский пролив
21 октября 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Rich Townsend

Накануне, 20 октября, военные корабли США и Канады прошли через Тайваньский пролив. Силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отслеживали этот манёвр в режиме повышенной готовности.
Как уточняет китайская газета Global Times, рискованный переход вблизи границ КНР совершили американский эсминец Higgins и канадский фрегат Vancouver. Представитель регионального командования старший полковник Ли Си назвал такие действия ВМС США и Канады шагом, который «вызвал проблемы», а также подорвал мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Силы Восточной зоны боевого командования НОАК находились в состоянии повышенной готовности и реагировали на ситуацию в соответствии с законом и нормативами, продолжил китайский военный. Ли Си подчеркнул, что войска постоянно сохраняют бдительность в данном районе и полны решимости отстаивать национальный суверенитет и безопасность.

Читайте также:

В Китае сообщили о призыве Си Цзиньпина к армии готовиться к войне

Китай пригрозил уничтожить Тайвань

ВМС США опубликовали план подготовки к возможному конфликту с Китаем в 2027 году
#сша
#безопасность
#переход
#мир
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле отреагировали на угрозу Трампа «ударить по грёбаной Москве»
Песков об угрозах Трампа: Перед выборами в США звучит много громких заявлений
21 октября 2024, 12:45

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

В настоящее время в США постоянно раздаётся большое количество резонансных и эмоциональных заявлений. Это легко объяснимо: предвыборная гонка, призом в которой является президентское кресло, вступила в свою финальную стадию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал информацию, появившуюся в американском издании The Wall Street Journal, согласно которой экс-президент США Дональд Трамп угрожал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар «в самый центр грёбаной Москвы», если Россия «не оставит в покое» Украину.

Песков объяснил такое эмоциональное высказывание кандидата на пост главы государства от республиканцев желанием привлечь внимание и набрать дополнительные очки на финише предвыборной гонки. Он также добавил, что в Кремле предпочитают не выносить в публичное пространство подробности разговоров тет-а-тет на высшем уровне.

Читайте также:

WSJ: Трамп рассказал о своих угрозах Путину ударом по Москве из-за Украины

Лавров рассказал об отношении России к выборам в США

В Кремле назвали главное условие России на переговорах по Украине
#сша
#россия
#президент
#дональд трамп
#дмитрий песков
#очки
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Перенацелили во враждебный лагерь»: в ГД призвали извлечь уроки из референдума в Молдавии
Депутат Белик призвал извлечь уроки из референдума в Молдавии
21 октября 2024, 12:43

Фото: iStock/DesignRage

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал россиян извлечь уроки из референдума по вступлению Молдавии в Евросоюз. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Предварительные итоги референдума показали, что за евроинтеграцию страны выступают 50,29% граждан, против выступили 49,71%. Данные предоставлены ЦИК Молдавии после обработки 99,01% протоколов с избирательных участков.

Белик подчеркнул, что такие результаты показывают масштабный подход к пропаганде населения страны. Он убеждён, что гражданам многое пообещали, а они, в свою очередь, во все это поверили.

В настоящее время в Молдавии нет радикального превосходства выступающих за вхождение в состав Евросоюза. Однако на протяжении 30 лет Запад активно работал с молодёжью, что и показывают результаты прошедшего референдума.

Депутат призвал извлечь уроки из этого события, поскольку Западу удалось за сравнительно небольшой исторический период перенацелить дружескую к Россию страну во враждебный лагерь.

Следующим шагом, по словам Белик, может стать «дорожная карта» в НАТО.

Читайте также:

В Молдавии число сторонников евроинтеграции превысило количество противников

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз признали состоявшимся

ЦИК Молдавии объявила о проведении второго тура выборов президента
#молдавия
#евросоюз
#референдум
#россия
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это чистый обман»: Лавров высказался о словах Байдена по ядерному оружию
Лавров назвал обманом слова Байдена о переговорах по ядерному оружию
21 октября 2024, 12:28

Сергей Лавров. Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о словах президента США Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием. Он считает, что эти слова являются обманом. Лавров подчеркнул, что обсуждать вопросы ядерного сдерживания нужно с учетом всех факторов, а не просто бросать красивые фразы, скрывающие попытку получить одностороннюю выгоду.
В интервью aif.ru Лавров заявил, что предложение Байдена вести разговоры о стратегической стабильности и контроле над ядерным оружием без каких-либо предварительных условий — это чистый обман.
«Что значит "без предварительных условий"? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России стратегического поражения на поле боя», — сказал глава МИД.

Лавров отметил, что исходя из слов Байдена, России предлагается согласиться на переговоры о сокращении вооружений, не требуя от США отказа от своей нынешней политики. Министр подчеркнул, что такие переговоры должны строиться на принципе взаимоуважения и учета того факта, что войны быть не должно.
«Когда тебе говорят, мол, давай начнем переговоры без всяких условий, но у меня цель тебя уничтожить на поле боя — разве это умно? Думаю, что нет», — сказал министр.

Он считает, что обсуждать ядерный вопрос нужно с учетом всех факторов, а не просто бросать красивые лозунги с односторонней выгодой в уме.

Читайте также:

Лавров заявил об отказе США вводить запрет на милитаризацию в космосе

Лавров рассказал об отношении России к выборам в США

Стало известно, почему Путин принимает президента ОАЭ у себя дома
#сша
#мид
#министр
#лавров
#джозеф байден
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Распад США является одной из долгосрочных целей России, заявил Медведев
21 октября 2024, 12:18

Фото: iStock/Racide

Распад США или создание полноценного противовеса им являются долгосрочными целями России. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, соответствующий пост он опубликовал в своей Telegram-канале.
Также в числе озвученных политиком задач – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В это России помогают сами США, которые стремятся к господству над всем миром. Однако им вряд ли удастся добиться своей цели, поскольку дальше Россия будет добиваться распада самих Штатов. Или, как минимум, создания полноценного противовеса Вашингтону, как это было в годы существования СССР и Варшавского договора.

Читайте также:

Медведев объяснил, как РФ отреагирует на «ядерный шантаж» Украины

Медведев предположил, что под «победным планом» Зеленский подразумевал наркотик

Медведев оценил выполнение плана по набору контрактников в ВС РФ
#дмитрий медведев
#россия
#сша
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе назвали цель необъявленного визита главы Пентагона на Украину
Боуз: Остин мог приехать в Киев, чтобы заставить Украину пойти на переговоры
21 октября 2024, 12:12

Ллойд Остин (Фото: сайт Пентагона)

Глава Пентагона Ллойд Остин мог приехать в Киев с необъявленным визитом, чтобы заставить властей Украины пойти на переговоры. Такое предположение выдвинул ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что сейчас ходит много слухов о целях поездки американского министра обороны на Украину. Однако больше всего общество склоняется к тому, что Остин намерен заставить киевские власти признать реальность и приступить к переговорам с Россией.

В понедельник Остин с необъявленным визитом прибыл в Киев, эту информацию подтвердили в Пентагоне. В ходе поездки он встретится с руководством страны и отметит обязательства США по оказанию Украине военной помощи.

Газета Wall Street Journal сообщала, что во время посещения украинской столицы Остин не будет объявлять о новых поставках вооружения и не даст разрешения ВСУ обстреливать Россию западным дальнобойным оружием.

Читайте также:

Глава Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом

Пентагон высказался о версии Украины про войска КНДР на поле боя

Американские наемники заставляют ВСУ идти вперед — как действует ЧВК США в Курской области
#сша
#украина
#киев
#пентагон
#переговоры
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ: Вернувшиеся в состав России регионы не будут предметом торга
21 октября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Вернувшиеся в состав России регионы не могут являться предметом какого-либо торга или объектом политических игр, как и их территория и проживающие на ней люди. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали свой выбор и навсегда связали свою судьбу с Россией. Какие-либо спекуляции на эту тему просто неуместны. Таким образом дипломат прокомментировал появившиеся в некоторых СМИ сообщения, что основой для мирных переговоров могут стать гарантии безопасности для Украины в обмен на контроль РФ над новыми территориями.

Полищук указал, что основой переговоров по урегулированию украинского конфликта должна стать задача устранения первопричин его возникновения. К ним дипломат отнёс расширение НАТО на восток, нарушение странами Запада принципа неделимости безопасности, а также откровенное попрание киевским режимом прав и свобод граждан, прежде всего национальных меньшинств и русскоязычного населения.

Читайте также:

Лавров высказался о завершении СВО на Украине

Депутат ГД Чепа считает неизбежной уступку Киевом территорий в конфликте с РФ

«Безопасность дороже»: посол Украины допустил возможность отказа от части территорий
#контроль
#нарушение
#жители
#выбор
#дипломат
#нато
#днр
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате