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Правительство Финляндии приступило к приёму заявок на так называемое исследование под названием «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке». На эти цели будет потрачено 320 тысяч евро, сообщается на сайте кабмина страны.
Отмечается, что приём заявок стартовал 21 октября и завершится 25 ноября. Принять участие в исследовании могут университеты, исследовательские институты, компании и организации.
При этом на сайте правительства не указано, с чём заключается исследование, кто, что и каким образом будет исследовать.
Напомним, что отношения между Финляндией и Россией сильно ухудшились после вступления северной страны в НАТО. В Москве в ответ на такое решение заявляли, что шаг совершенно бессмысленный, поскольку российская сторона не представляет угрозу для безопасности Финляндии.
Также по решению финских властей была закрыта граница с Россией под предлогом того, что Россия якобы отправляла к границе просителей убежища. Такие обвинения неоднократно отвергались Москвой и назывались двойными стандартами Запада.
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При этом на сайте правительства не указано, с чём заключается исследование, кто, что и каким образом будет исследовать.
Напомним, что отношения между Финляндией и Россией сильно ухудшились после вступления северной страны в НАТО. В Москве в ответ на такое решение заявляли, что шаг совершенно бессмысленный, поскольку российская сторона не представляет угрозу для безопасности Финляндии.
Также по решению финских властей была закрыта граница с Россией под предлогом того, что Россия якобы отправляла к границе просителей убежища. Такие обвинения неоднократно отвергались Москвой и назывались двойными стандартами Запада.
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Анастасия Чинкова