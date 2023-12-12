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В Финляндии откроют три крупнейших КПП на границе с Россией

Ilta-Sanomat: Финляндия откроет три крупнейших КПП на границе с РФ 14 декабря
12 декабря 2023, 14:24
Фото: iStock/Kirk Fisher

Фото: iStock/Kirk Fisher

Власти Финляндии намерены 14 декабря открыть три контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом пишет Ilta-Sanomat.
Уточняется, что планируется открыть КПП Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. Правительство объявит о своем решении сегодня, 12 декабря.

Ранее сообщалось, что Финляндия закроет все КПП на российской-финской границе с полуночи 30 ноября до 13 декабря для граждан, которые ищут убежища. При этом уточняется, что железнодорожное сообщение и грузовые перевозки между странами сохранятся.


Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро.

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Главный врач российской больницы сломал мужчине челюсть
В Тюменской области главный врач больницы сломал челюсть посетителю
12 декабря 2023, 14:23

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Заводоуковске Тюменской области главный врач сломал челюсть мужчине, который посетил больницу вместе с мужем пациентки. Об инциденте сообщает 72.RU.

Конфликт произошел 29 сентября. Супруг пациенты, которая потеряла ребенка  при родах, приехал в медицинское учреждение с другом, поскольку женщину долго не выписывали. Там ее муж и главврач начали спорить без драки. Между ними встал товарищ мужчины, и тогда главврач ударил его по лицу. В результате удара у пострадавшего диагностировали перелом челюсти.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Показания сторон различаются, глава медучреждения заявил, что его начали бить и удар был самообороной, в то время как муж пациентки с другом сказал, что до удара врача рукоприкладства не было. 

Полицейские отказали в возбуждении уголовного дела в отношении врача, его действия расценили как самооборону.

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#врач
#полицейские
#мужчины
#сотрудники
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Сергей Миронов: «Необходимость принятия Конституции была очевидной для общества»
12 декабря 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов прокомментировал причины принятия Конституции 1993 года, отметив, что это было вызвано изменившимися политическими и социально-экономическими факторами.
«К концу 1993 года необходимость принятия Конституции была очевидной для общества. Россия стала самостоятельным государством, в котором экономика строилась на рыночных принципах и праве частной собственности, а политическая система — на многопартийности и разделении властей. В Конституции появился важнейший блок, посвящённый гражданским правам и свободам, что до сих пор имеет большое значение для развития нашей страны», — отметил в беседе с RT Миронов.

Трагическое противостояние между президентом и Верховным Советом осенью 1993 года также привело к тому, что вся государственная система нуждалась в перезапуске, что также способствовало возникновению потребности в новом главном правовом документе.

А учредитель Царьграда Константин Малофеев отметил позитивное влияние реформы 2020 года на Конституцию РФ.

«До этой реформы был унылый колониальный текст, как под копирку повторяющий написанные американскими консультантами конституции стран Восточной Европы, принятые в пору крушения коммунистического блока. Конституция 1993 года была введена с попранием действующего на тот момент законодательства исключительно в угоду совершившему конституционный переворот Ельцину», — приводит «Царьград» размышления Малофеева.

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#россия
#история
#страны
#конституция
#рф
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В Кремле заявили о влиянии провалов Киева на авторитет украинских властей
Песков: неудачи Киева раскачивают лодку на Украине и подрывают авторитет власти
12 декабря 2023, 13:08

Фото: Сайт Кремля

Политические и военные неудачи Украины ведут к «раскачиванию лодки» внутри государства и уменьшению авторитета властей. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают

«Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти — это, действительно, видно невооруженным глазом», — отметил Песков.
Представитель Кремля также заявил, что президент РФ Владимир Путин черпает силу в поддержке подавляющего большинства жителей государства, что является главным.

Ранее СМИ писали, что среди возможных преемников главы Укарины Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают Буданова, Залужного, Кличко, Ермака, Арестовича*.  Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#военные
#мнение
#дмитрий песков
#владимир зеленский
#украина
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Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных
Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных до 1,5 млн рублей
12 декабря 2023, 13:07

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Размер штрафа для должностных лиц варьируется от 100 до 300 тысяч рублей. Юридические лица за аналогичные нарушения будут оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей. 

Напомним, в России существует Единая биометрическая система, цель которой состоит в сборе персональных данных граждан и их аккумуляции в одном месте для надежной защиты. 

В Госдуме прежде заявили, что необходимо уделить достаточное внимание развитию данного направления, чтобы исключить утечку информации. 

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#биометрия
#данные
#владимир путин
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В России раскрыли возможных кандидатов в президенты России помимо Путина
Политолог Минченко назвал возможных кандидатов в президенты России
12 декабря 2023, 12:59

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

Президент России Владимир Путин объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. О других кандидатах в лидеры страны официально неизвестно. Политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал в эфире «Радио 1», что рассматриваются «консервативные» варианты, так как запроса на «шоу» сегодня нет.
«ЛДПР [Либерально-демократическая партия России] сейчас ведут себя активно, от них пойдет Слуцкий. Коммунисты (речь о Коммунистической партии РФ, — прим. Ред.) находятся в стадии торга, потому что наиболее комфортный вариант – это возрастной Геннадий Андреевич Зюганов, но есть мнение, что они рассматривают до 15 фамилий», — сказал Минченко.
Наиболее интересными кандидатами от КПРФ политолог считает главу Хакасии Валентина Коновалова и экс-депутата Николая Бондаренко. Однако, вероятность, что на выборы выдвинут Геннадия Зюганова достаточно высока, уверен он.
«На мой взгляд, интересными кандидатами могли бы быть глава Хакасии Валентин Коновалов или бывший депутат Николай Бондаренко, который, находится в архетипическом образе шута, а эта ниша сейчас свободна», — добавил Минченко.
Политолог подчеркнул, что партия «Новые люди» может также пойти по консервативной тропе. Так, они могут выдвинуть лидера Алексея Нечаева или Владислава Даванкова.
«Я думаю, что вариант с Сарданой Авксентьевой (экс-мэр Якутска, — прим. Ред.) в качестве кандидата вряд ли рассматривается, потому что она может много живости внести в эту кампанию, а пока базовый вариант консервативен, — это будет или Алексей Нечаев или Даванков», — заключил эксперт.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила даты выборов президента России. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. 

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#голосование
#партия
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#владимир путин
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Песков прокомментировал поддержку Путина в мире
Песков: главное, что Путина поддерживает подавляющее большинство жителей России
12 декабря 2023, 12:57

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин черпает силу в поддержке подавляющего большинства жителей страны, что является главным. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам пресс-секретаря, то, что главу государства поддерживает большинство российских граждан — это не только неопровержимый факт, но и то, чем дорожит российский лидер. Песков также призвал сотрудников средств массовой информации не делить мировое население на «прогрессивное и непрогрессивное».

Он пояснил, что так будут делать лица, которые связаны со старым колониализмом. По его мнению, в РФ никого делить не будут.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что полностью поддерживает президента России Владимира Путина и понимает необходимость консолидации общества.

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#песков
#рф
#владимир путин
#россияне
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РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных центрах боевой подготовки
12 декабря 2023, 12:07

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что данное соглашение было подписано в этом году 28 марта в Минске. По этому соглашению определяется порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров, которые предназначены для совместной подготовки солдат вооруженных сил РФ и Белоруссии.

Как стало известно, центры подготовки будут открываться на основании совместных решений министерств обороны двух государств. Во время выполнения совместных задач личный состав будет носить форму и знаки отличия, которые установят в национальных ВС, при условии, что не будет принято другого согласованного решения.

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«Изгнать зло»: планы нового премьера Польши, и о чем он договорился с Путиным
Дональда Туска избрали новым премьером Польши
12 декабря 2023, 11:30

Фото: iStock/ffikretow

Нижняя палата парламента Польши выразила недоверие действующему правительству Матеуша Моравецкого и призвала его к отставке. Сейм выдвинул в качестве кандидата на пост премьера Дональда Туска, который одержал победу в голосовании. Редакция «Радио 1» расскажет о политических взглядах политика, об его встрече с Владимиром Путиным, и о том, как его назначение отразится на Украине.

Дональд Туск: биография


Дональд Туск родился 22 апреля 1957 года в Польше. Его отец был плотником, а мать работала секретарем в университете. После окончания школы, будущий политик поступил на исторический факультет Гданьского университета. В 1981 году в Польше было введено военное положение. Туск на военную службу призван не был. Источником заработка выпускника престижного университета, стала подпольная деятельность.

В Польше назвали условие для дальнейшего существования Евросоюза
В Польше назвали условие для дальнейшего существования Евросоюза

Спустя три года Туск основал запрещенный в стране журнал, в котором допускал критику властей, негативно высказывался об экономике Польши и писал о необходимости создания модели свободного рынка.

В 2007 году Туск занял пост председателя Совета министров Польши. В 2014 году он стал главой Европейского совета, которым руководил на протяжении пяти лет.

Политические взгляды Дональда Туска


Дональд Туск неоднократно заявлял, что намерен приблизить Польшу к европейским союзникам и возродить поддержку Украины. Именно возобновление финансовой помощи Украине стало главным тезисом его предвыборной кампании.

Ожидается, что новый премьер будет руководствоваться политикой, которую проводит Европа, прислушиваться к мнению Евросоюза и продолжать антироссийскую идеологию. Прежде политик заявлял, что Россия нарушила нормы европейского общежития, в связи с чем двусторонние отношения с ней невозможны.

Однако прежде странам удавалось найти общий язык. В 2009 году состоялась встреча премьер-министра России Владимира Путина и его польского коллеги Дональда Туска, в ходе которой премьеры двух стран договорились об укреплении отношений и их развитии.

Сейм Польши избрал Дональда Туска премьер-министром страны


11 декабря сейм Польши большинством голосов избрал Дональда Туска премьер-министром страны. Однако перед фактическим вступлением в должность, он должен предложить состав правительства, после чего его кандидатура утверждается главой государства.  
В Польше поделились странным наблюдением на границе с Украиной
В Польше поделились странным наблюдением на границе с Украиной

Что сказал Туск о своем назначении


Дональд Туск обратился со словами благодарности к тем, кто отдал голоса за его кандидатуру. Он пообещал «изгнать зло» и заявил, что все ошибки будут исправлены.

«С завтрашнего дня мы сможем исправить ошибки, чтобы каждый, включая самого слабого, чувствовал себя в Польше как дома», — заявил Туск.
 
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#голосование
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В преддверии празднования Дня Победы выпустят газету «Победа Добра!»
12 декабря 2023, 11:05

Фото: istock / SerrNovik

В преддверии масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представители сферы образования и культуры объединяются для участия в создании уникального просветительского интернет-портала «Победадобра.РФ».

Под эгидой портала планируется выпуск Всероссийской просветительской газеты «Победа Добра!», которая полностью посвященных 80-летию Победы в ВОВ и направлена на патриотическое воспитание молодого поколения. 

Педагоги обратили внимание на проблему малой осведомленности учащихся фактами о ВОВ, отсутствия интереса к историческим достижениям РФ, а также наличия непонимания детьми связи итогов ВОВ 80-летней давности с жизнью современного мира.

Для финансирования реализации Проекта «Победа Добра!» Оргкомитетом направлена заявка на получение субсидии в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникация РФ

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