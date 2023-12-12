В Финляндии откроют три крупнейших КПП на границе с Россией

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Власти Финляндии намерены 14 декабря открыть три контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом пишет Ilta-Sanomat.
Уточняется, что планируется открыть КПП Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. Правительство объявит о своем решении сегодня, 12 декабря.
Ранее сообщалось, что Финляндия закроет все КПП на российской-финской границе с полуночи 30 ноября до 13 декабря для граждан, которые ищут убежища. При этом уточняется, что железнодорожное сообщение и грузовые перевозки между странами сохранятся.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии примерно три миллиарда евро.
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Ранее сообщалось, что Финляндия закроет все КПП на российской-финской границе с полуночи 30 ноября до 13 декабря для граждан, которые ищут убежища. При этом уточняется, что железнодорожное сообщение и грузовые перевозки между странами сохранятся.
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Екатерина Коршунова