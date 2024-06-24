Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу

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Финляндия возобновила судоходное движение по Сайменскому каналу, который проходит вдоль границы с Россией, с 24 июня по 31 декабря. Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
Ранее, с 15 апреля, Финляндия ограничила движение прогулочных судов по каналу в целях предотвращения нелегальной миграции морским путем.
Сайменский канал связывает озеро Сайма в Финляндии с Балтийским морем, обеспечивая судоходство между ними.
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«Комиссары Сайменского канала решили, что навигационный сезон по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 года и завершится 31 декабря 2024 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
Сайменский канал связывает озеро Сайма в Финляндии с Балтийским морем, обеспечивая судоходство между ними.
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Артем Кузьмин