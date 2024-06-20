Финляндия допустила расширение боевых действий за пределы Украины

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Существует опасность, что Россия может расширить свои военные действия за пределы Украины. Об этом говорится в опубликованном докладе финского правительства.
«Не исключена возможность военных действий России вне Украины», — отмечается в документе.Правительство Финляндии также подчеркнуло, что даже после завершения конфликта в Украине не следует ожидать быстрого улучшения ситуации.
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