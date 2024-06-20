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Финляндия допустила расширение боевых действий за пределы Украины

20 июня 2024, 15:51
Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Существует опасность, что Россия может расширить свои военные действия за пределы Украины. Об этом говорится в опубликованном докладе финского правительства.


«Не исключена возможность военных действий России вне Украины», — отмечается в документе.
Правительство Финляндии также подчеркнуло, что даже после завершения конфликта в Украине не следует ожидать быстрого улучшения ситуации.

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#правительство
#финляндия
Для граждан Вьетнама увеличат срок пребывания в России по электронной визе
Путин: граждане Вьетнама смогут дольше находиться в России по электронной визе
20 июня 2024, 16:49

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Срок пребывания в России граждан Вьетнама по электронной визе увеличится. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов в Большом оперном театре в Ханое.
Сейчас вьетнамцы могут приезжать по электронной визе в Россию только на 16 дней. Лидер РФ решил повысить этот срок в ответ на аналогичный жест со стороны вьетнамского правительства. Он сообщил, что уже дал соответствующее распоряжение министру иностранных дел. На сколько именно будет повышено время пребывания не уточняется.

«Мы этот срок увеличим — так же, как сделали вьетнамские друзья в отношении граждан РФ, пребывающих на территории вашей страны» — сказал президент России.

Студенты поблагодарили президента и сопроводили его речь аплодисментами.

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Размах коррупции на Украине шокирует даже Вашингтон
Депутат Водолацкий: размах коррупции на Украине шокирует даже Вашингтон
20 июня 2024, 16:06

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Размах коррупции на Украине приводит в шок даже США. Так считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Ранее газета Washington Post написала, что Владимир Зеленский разочарован тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен уделяет слишком много внимания коррупции на Украине.

Водолацкий уверен, что именно коррупция лежит в основе государственной политик Украины.

«Там всё делается для того, чтобы клан Зеленского обогатился. Вся помощь, все кредиты, которые выделяются Украине, по большей части разворовываются, отправляются в офшорные счета, покупается недвижимость. Для Америки тоже есть коррупционная составляющая, но даже для нее такие размахи являются шокирующими», — заявил Водолацкий в разговоре и «Известиями».

По его словам, после ухода действующего президента США Джо Байдена со своего поста может начаться расследование, которое поставит под удар всю команду нынешнего лидера, куда входит и Блинкен. Именно поэтому он поднимает сейчас коррупционные вопросы, чтобы в последствии не оказаться крайним.

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На Западе высказались об укреплении связей России с союзниками
Журналист Боуз: Путин укрепляет дружбу со своими союзниками, а Запад их теряет
20 июня 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети X, что президент РФ Владимир Путин укрепляет дружбу с Глобальным Югом, а Запад отдаляет его от себя.
Боуз подчеркнул, что глава российского государства и президент Вьетнама То Лам договорились об углублении стратегического партнерства и подписали более десяти документов, которые направлены на расширение сотрудничества. По мнению журналиста, Россия снова подтвердила приверженность своим друзьям и союзам, в то время как западные страны продолжают отдаляться.

Ранее сообщалось, что не менее одиннадцати документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам.

Напомним, сегодня, 20 июня, во Вьетнаме глава российского государства Владимир Путин провел переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Со стороны российского президента в рамках визита присутствовали: глава российского МИД, вице-премьер, пресс-секретарь президента и иные политические деятели.

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Путин пообещал Вьетнаму помочь в создании Глазного тканевого банка
20 июня 2024, 15:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о своей готовности поддержать создание вьетнамского Глазного тканевого банка, аналогичного существующему в России при МНТК «Микрохирургия глаза».
Этот вопрос был поднят во время встречи российского президента с его вьетнамским коллегой То Ламом и выпускниками советских и российских вузов в Ханое. Во время встречи было подчеркнуто, что значительное количество вьетнамцев теряют зрение из-за заболеваний роговицы.

«Я приложу все усилия, чтобы помочь вам создать такой банк», — заявил Путин.
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Минздрав Украины отказался считать скандалом массовый вывоз органов из страны
Глава Минздрава Украины: массовый вывоз органов из страны не является скандалом
20 июня 2024, 14:57

Фото: iStock/peakSTOCK

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что массовый вывоз человеческих органов с Украины не является скандалом. Об этом информирует ТАСС.
На Украине раскрыли схему вывоза человеческих органов за границу, в преступную группу входил бывший заместитель министра здравоохранения страны и врачи Центральной киевской больницы. Они незаконно извлекали органы у людей, которые находились в беспомощном состоянии. Далее их отправляли на продажу.

Виктор Ляшко прокомментировал раскрытие преступного сообщества по массовому вывозу органов из страны. По его словам, украинская система трансплантации органов исключает возможность нелегального вмешательства.

«Я бы не говорил сейчас о скандале. Есть определенный человеческий фактор, комплексно решаемый», — сказал он.

Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь — Львов. Поводом стала попытка сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования) мобилизовать водителя автобуса. Мужчина вез пассажиров. Военкомы остановили автобус для проверки документов. Водителю предписали проехать с сотрудниками военкомата «для обновления данных». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Польша отменит ряд выплат беженцам с Украины
IAR: Польша отменила выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе
20 июня 2024, 14:49

Фото: iStock/ValleraTo

Власти Польши с 1 июля текущего года отменят выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе самим беженцам и владельцам жилья. Об этом информирует радиостанция IAR.
Отмечается, что причина в прекращении выплат заключается в сложностях обеспечения надежности системы. Согласно информации источника, все больше заявок по программе подавали сами украинцы, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, которые являются членами их семей.

Правительство Польши выплачивало владельцам жилья, которые размещали беженцев из Украины в своих домах, примерно по десять долларов в день за каждого человека. Также сами беженцы получали единоразовую выплату в размере 75 долларов.

Ранее сообщалось, что власти Украины попросили Польшу не продолжать социальные выплаты украинским мужчинам.

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#польша
#выплаты
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Южная Корея назвала военное партнёрство России и КНДР «нарушением резолюций» ООН
20 июня 2024, 14:27

Фото: iStock/HStocks

Южная Корея выразила сожаление касательно возможного военного и технического сотрудничества РФ и КНДР, а также назвала его нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в МИД Республики Корея.
В МИД Южной Кореи подчеркнули, что «пристально следили» за визитом российского лидера в КНДР. Представитель внешнеполитического ведомства Лим Су Сок выразил сожаление по поводу подписания договора между Россией и Северной Кореей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Дипломат добавил, что Южная Корея продолжит работу с союзниками и дружественными странами для решительного ответа на угрожающие безопасности страны действия. Лим Су Сок заключил, что после тщательного анализа и оценки визита главы российского государства в КНДР Сеул примет соответствующие меры.

Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры государств подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.

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Вьетнам и Россия достигли новых договоренностей
Москва и Ханой договорились о невступлении в союзы с ущербом друг для друга
20 июня 2024, 14:25

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Вьетнам и Россия договорились не вступать во вредящие суверенитету друг друга союзы. Об этом информирует РИА Новости.
То Лам рассказал, что они с российским лидером договорились не «вступать в союзы и договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности друг друга». Кроме того, они согласовали основные ориентиры и принципы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Помимо этого, лидеры стран договорились об укреплении сотрудничества в соответствии с принципами равенства, а также взаимоуважения и невмешательство во внутренние дела друг друга.

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Вьетнама ночью 19 июня. По итогам встречи главы государств сделали ряд важных заявлений и подписали более 10 документов о сотрудничестве.

Российский лидер заявил, что госкорпорация «Росатом» построит во Вьетнаме центр ядерной науки и технологии. В ходе переговоров также рассматривался вопрос о сотрудничестве по развитию транспортного коридора Владивосток — Хошимин.

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Платежи по ипотеке предложили учитывать при определении ставки НДФЛ
В Госдуме предложат учитывать ипотечную нагрузку при определении ставки НДФЛ
20 июня 2024, 14:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

Фракция «Новые люди» предложила изменить налоговое законодательство России, чтобы учитывать платежи по ипотеке при расчете ставки НДФЛ. Этот законопроект будет рассмотрен в Госдуме на втором чтении в рамках изменений в Налоговый кодекс, сообщает ТАСС.
По предложению депутатов, гражданам с годовым доходом до пяти миллионов рублей будут учитывать их ипотечные обязательства. Если жилье приобретено в кредит и является единственным, ставка НДФЛ предлагается сохранить на уровне 13%.

Также предлагается сохранить ставку НДФЛ на уровне 13% для родителей с двумя и более детьми и работников приоритетных отраслей промышленности, включая дефицитные специальности в области обработки материалов и цифровых технологий, расширяя перечень утвержденных правительством, как указано в документе.

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