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Финляндия заявила о четырех нарушивших границу российских самолетах

Финляндия сообщила о четырех самолетах РФ, нарушивших воздушное пространство
14 июня 2024, 13:58
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Четыре боевых самолета России нарушили воздушное пространство Финляндии.
Об этом заявила финская пограничная служба.

По информации ведомства, границу нарушили два бомбардировщика и два истребителя. Там отметили, что они залетели на 2,5 километра вглубь территории страны.



Как добавили в погранслужбе, расследование по данному делу будет продолжено на предстоящей неделе.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии хотят привлечь тысячи солдат для охраны границы с Россией.

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#финляндия
#самолёты
Путин озвучил мирное предложение РФ по урегулированию конфликта на Украине
14 июня 2024, 14:10

Фото: сайт Кремля

Россия делает ещё одно реальное мирное предложение. Москва предполагает не заморозить конфликт на Украине, а окончательно его прекратить.
Такое предложение озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что принципиальной позицией Москвы является нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также её денацификация и демилитаризация. Если Киев и его западные союзники откажутся, на них ляжет вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что базовые соглашения по мирному урегулированию на Украине должны быть зафиксированы соответствующими международными договорами. Ими, разумеется, должно оговариваться прекращение антироссийских санкций, добавил глава государства.

Ранее президент перечислил условия для начала мирного процесса: полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также ​официальное заявление Киева о неприсоединении Украины к НАТО.

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Путин заявил о разговоре с Байденом перед началом спецоперации на Украине
14 июня 2024, 13:53

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что за три дня до начала спецоперации, 21 февраля 2022 года, разговаривал с хозяином Белого дома Джо Байденом. Главы стран обсуждали урегулирование украинского конфликта.
«Суть была следующая: американский лидер недвусмысленно поддержал киевское соглашение власти и оппозиции. Более того, назвал его настоящим прорывом, шансом для украинского народа, чтобы вспыхнувшее насилие не перешло все мыслимые границы», – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва с первых дней спецоперации предлагала варианты урегулирования кризиса на Украине, однако эти попытки отвергались.

Киевский режим запретил переговоры с Россией на законодательном уровне. Более того, бывший украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна победить «на поле боя».

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Путин назвал главное условие для переговоров с Украиной
Путин: Украина должна вывести войска из новых регионов РФ
14 июня 2024, 13:49

Фото: сайт Кремля

Украина должна вывести свои войска из Херсонской и Запорожской областей, а также из ЛДНР, и признать Крым и новые территории как регионы РФ. Такие условия для согласия Москвы пойти на мирные переговоры с Киевом озвучил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ в преддверии мирного саммита по Украине в Швейцарии
«Украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. При этом Россия готова гарантировать безопасный отвод украинских частей и соединений с Донбасса. Также статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных договорах», — заявил Путин.

Кроме того, Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО, добавил президент. По его словам, как только Украина начнёт эти процессы, в ту же минуту будет дан приказ о прекращении огня.

Он подчеркнул, что Москва предлагает не заморозку конфликта, а его полное прекращение.

Однако Путин предостерёг, что, если Украина и страны Запада откажутся от такого мирного предложения, далее условия будут другими.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоится конференция по мирному решению конфликта на Украине. Россию туда не пригласили, однако Путин публично решил обозначить условия России.

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Путин объяснил, для чего Киеву нужна была провокация в Буче
Путин: Провокация в Буче позволила Киеву оправдать отказ от договорённостей с РФ
14 июня 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Провокация в Буче была необходима Украине для того, чтобы оправдать в глазах мирового сообщества свой отказ от договорённостей с Россией. На самом деле отказ Киева от предложенного Москвой мирного соглашения уже был предрешён.
Об этом в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел РФ заявил российский президент Владимир Путин. Он также подчеркнул, что не последнюю роль в отказе Украины от мирных переговоров сыграли западные союзники Киева, прежде всего, Великобритания. А инсценировка в Буче стала лишь хорошим поводом для отказа от мирных инициатив Москвы, добавил глава российского государства.

Российский лидер также отметил, что Россия хотела миром решить конфликт на Украине. Ещё в марте 2022 года Москва не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской области при условии беспрепятственного сухопутного доступа России в Крым. Однако затем население регионов на референдуме приняло решение присоединиться к России. Теперь этот вопрос закрыт навсегда, подчеркнул Владимир Путин.

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#крым
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Путин: РФ допускала сохранение Херсона и Запорожья за Украиной при одном условии
14 июня 2024, 13:34

Фото: сайт Кремля

Россия в марте 2022 года допускала сохранение суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, для этого должен был оставаться открытым сухопутный коридор в Крым. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.
«Сейчас положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и ЛДНР вошли в состав Российской Федерации», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что больше не может идти и речи о нарушении российского государственного единства, отметив, что воля жителей этих регионов быть вместе с Россией незыблема. Таким образом, данный вопрос закрыт и больше обсуждаться не будет, добавил президент.

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#президент
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Путин: срок и легитимность Зеленского не восстановить никакими ухищрениями
14 июня 2024, 13:34

Президентский срок главы киевского режима Владимира Зеленского истек, как и его легитимность, которую не восстановить никакими ухищрениями. Об этом в рамках встречи с руководством МИД сказал российский президент Владимир Путин.
«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», – сказал глава государства.

Путин добавил, что по факту украинская исполнительная власть является узурпированной и удерживается незаконно.

В конституции Украины есть статья, которая предусматривает продление полномочий Верховной рады, но не президента. Срок Владимира Зеленского истек 20 мая. Российская журналистка Маргарита Симоньян предложила называть его «просроченным». А в названии как минимум одного видео на YouTube можно встретить формулировку «Вован-просрочка».

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Путин: Киев готовил атаку на Новороссию и Донбасс
14 июня 2024, 13:25

Фото: сайт Кремля

Украина готовила атаку на Новороссию и Донбасс, поэтому Россия признала их независимость. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в рамках встречи с руководством МИД РФ.
Ранее российский лидер заявил, что мир очень близко подошёл к точке невозврата из-за высокомерия западных государств. По его словам, эгоизм и высокомерие руководства стран Запада привели к крайне опасному состоянию дел, которое складывается на сегодняшний день. Глава государства предположил, что руководства западных стран, возможно, не понимают масштабы угрозы или же чрезмерно верят в собственную безнаказанность и исключительность. И то и другое может обернуться трагедией, подчеркнул российский президент.

Напомним, в настоящее время Путин проводит встречу с руководством МИД РФ.

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Путин: Киев отказался решить конфликт путём вывода своих войск из Донбасса
14 июня 2024, 13:23

Фото: сайт Кремля

Россия предлагала Украине вывести свои войска с территории Донбасса и разрешить ситуацию таким образом. Однако эта инициатива была отвергнута киевскими властями.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского министерства иностранных дел. По его словам, на Западе постоянно звучит тезис о том, что Россия — агрессор, что она начала войну в рамках специальной военной операции. На самом деле киевский режим, после того, как жители части Украины в полном соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия, подчеркнул российский лидер. Это и есть настоящая агрессия, добавил он.

Глава государства также напомнил, что Киев в открытую вёл приготовления к атаке на Донбасс и Новороссию. Именно поэтому Россия признала их независимость, заключила договор и встала на защиту регионов в соответствии с международным правом.

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#донбасс
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Путин пригрозил ответить за воровство российских активов
Путин: воровство активов РФ не останется безнаказанным
14 июня 2024, 13:13

Фото: сайт Кремля

Воровство активов России на западе не останется безнаказанным. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством РФ.
«Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется», — сказал Путин.
Он также заявил, что мир очень близко подошёл к точке невозврата из-за высокомерия западных государств.

Напомним, 13 июня государства «Большой семерки» (G7) договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных российских активов.



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