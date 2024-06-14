Финляндия заявила о четырех нарушивших границу российских самолетах

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Четыре боевых самолета России нарушили воздушное пространство Финляндии.
Об этом заявила финская пограничная служба.
По информации ведомства, границу нарушили два бомбардировщика и два истребителя. Там отметили, что они залетели на 2,5 километра вглубь территории страны.
Как добавили в погранслужбе, расследование по данному делу будет продолжено на предстоящей неделе.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии хотят привлечь тысячи солдат для охраны границы с Россией.
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По информации ведомства, границу нарушили два бомбардировщика и два истребителя. Там отметили, что они залетели на 2,5 километра вглубь территории страны.
Как добавили в погранслужбе, расследование по данному делу будет продолжено на предстоящей неделе.
Ранее сообщалось, что власти Финляндии хотят привлечь тысячи солдат для охраны границы с Россией.
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Алёна Самарева