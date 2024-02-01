МИД Финляндии сообщил об упразднении департамента России

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МИД Финляндии упразднило профильный департамент по отношениям с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Статс-секретарь Юкка Саловаара, отвечающий за реформу, отметил, что благодаря её введению департаменты смогут отражать «геополитическую реальность и внешнеполитические события».
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Анастасия Чинкова