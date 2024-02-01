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МИД Финляндии сообщил об упразднении департамента России

МИД Финляндии сообщил об упразднении департамента по отношениям с Россией
01 февраля 2024, 21:20
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

МИД Финляндии упразднило профильный департамент по отношениям с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что решение об упразднении было принято в рамках структурной реформы МИД. Помимо департамента России, были упразднены ведомства Восточной Европы и Центральной Азии. Теперь, согласно реформе, создаются три региональных департамента: отдел Азии и Океании, евроатлантический отдел и отдел Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Статс-секретарь Юкка Саловаара, отвечающий за реформу, отметил, что благодаря её введению департаменты смогут отражать «геополитическую реальность и внешнеполитические события».

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#финляндия
#россия
#мид
#сотрудничество
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Пашинян: Армения не может сотрудничать с Россией по военным вопросам
01 февраля 2024, 22:11

Фото: kremlin.ru

Армения больше не может сотрудничать с Россией по ключевым вопросам в военной сфере, с таким заявлением выступил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Премьер-министр заявил, что Армении необходимо найти партнёра, с которым можно будет построить военно-оборонные отношения. По его словам, раньше подобного вопроса перед страной не стояло, поскольку главным партнёром Армении в этой сфере была Россия.

«Раньше 95%-97% наших отношений в оборонной сфере приходились на РФ, теперь этого быть не может как по объективным, так и по субъективным причинам», — так Пашинян ответил на вопрос о возможном реформировании Вооружённых сил Армении.

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#армения
#россия
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«Надо помочь»: Путин пошутил об автопроме Германии
Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром, поэтому надо как-то помочь
01 февраля 2024, 21:45

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин пошутил, предложив как-то помочь разрушающейся немецкой автомобильной промышленности. Об этом он рассказал в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Глава государства побывал в павильоне Сбера, где ему показали привезённый из Санкт-Петербурга памятник первому вкладчику банка Николаю Кристофари. С ним однажды случилась интересная история. Во время путешествия по Германии у мужчины сломались карманные часы, и он зашёл починить их в мастерскую, где работал молодой Карл Бенц. Этот человек впоследствии создал первый автомобиль на двигателе внутреннего сгорания.

Рассказчик в шутку отметил, что немецкий автопром фактически начался с Кристофари и России, поэтому можно открыто заявлять, что РФ является спонсорами и инвесторами.

Путин в ответ сказал, что Германия сейчас активно уничтожает свой автопром, и пошутил, что надо бы её помочь решить эту проблему.

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#владимир путин
#россия
#германия
#автопроизводители
#история
#юмор
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Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа
01 февраля 2024, 21:07

Фото: iStock/Racide

Израиль согласился на прекращение огня на территории сектора Газа, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на МИД Катара.
«Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС», — прокомментировал нынешнюю ситуацию представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари.

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля, сломав пограничный барьер. В тот день были убиты около 1200 израильтян.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи» в секторе Газа.

​Вчера представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил о старте ​разработки плана по созданию суверенного государства ​Палестина.

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#палестина
#хамас
#сектор газа
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«Стоит ли?»: Актёр Бренд напуган провокациями Лондона в отношении Москвы
Актёр Брэнд: Власти готовят британцев к войне с Россией
01 февраля 2024, 20:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Великобритании упорно настраивает своих граждан на войну с Россией, с таким заявлением выступил британский актер Рассел Брэнд в интервью Такеру Карлсону.
«Время от времени ключевые СМИ как бы ненароком предупреждают нас о том, что Великобритании грозит война с Россией, отмечают, что в 2024 году у нас могут вернуть военный призыв. Понимание ситуации должно происходить интуитивно», — прокомментировал ситуацию Брэнд.

Тут же актёр напомнил, что Российская Федерация обладает арсеналом ядерного оружия, и задался вопросом — «а стоит ли вообще провоцировать эту страну на конфликт?».

Брэнд также усомнился в необходимости принимать Украину в состав Североатлантического альянса.

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#нато
#великобритания
#россия
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Reuters: Власти КНР предупредили Украину о перспективе ухудшения отношений
01 февраля 2024, 20:01

Фото: iStock/designer491

Китайские власти предупредили Украину о перспективе ухудшения двусторонних отношений на фоне возможности признания Киевом нескольких компаний из КНР спонсорами войны, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Как сообщил собеседник агентства, этот вопрос был поднят на встрече китайского посла в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками, которая произошла в январе.

«Посол заявил, что все это (ситуация с внесением в список спонсоров войны) может оказать негативное влияние на наши отношения», — заявил украинский источник.

В Reuters напомнили, что на сегодняшний день список «международных спонсоров войны» входят 48 компаний, 14 из которых — китайские.

К примеру, в июле 2023 года Украина внесла в этот список компаний Unilever из-за её отказа покинуть российский рынок.

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#китай
#украина
#компании
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Путин посетил выставку «Россия» для участия в съезде «Движения первых»
01 февраля 2024, 19:44

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку «Россия», чтобы принять участие в съезде «Движения первых», об этом сообщает «РИА Новости».
Международная выставка-форум «Россия», расположенная на ВДНХ, открылась 4 ноября 2023. Владимир Путин посещал её уже трижды и вот, 1 февраля он прибыл туда в четвёртый раз, чтобы принять участи в съезде «Движения первых».

Ранее стало известно, что президент спел гимн Российской Федерации вместе с участниками движения. Ребята исполняли композицию хором, а глава РФ подпевал им, периодически передавая микрофон детям.

При этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин, в рамках съезда движения, проведёт с его участниками закрытое заседание по вопросам создания новых кампусов.

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#выставка
#форум
#владимир путин
#вднх
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В МИД РФ предложили судить российских артистов за поддержку Украины
МИД РФ: россиян, финансирующих и поддерживающих Украину, надо судить
01 февраля 2024, 19:24

Фото: iStock/User10095428_393

Поддерживающих Украину российских артистов нужно судить. Такое заявление сделали в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что россиян, которые поддерживают или финансируют украинских властей, следует не преследовать, а сразу судить.

Этим сообщением российское внешнеполитическое ведомство ответило на новость агенства Bloomberg, в которой отмечалось, что МИД приказал своим дипломатам за рубежом преследовать российских знаменитостей, поддерживающих Украину.

Ранее сообщалось, что музыканты группы «Би-2» были освобождены из-под стражи в Таиланде усилиями израильского МИД. А писательница Людмила Улицкая рассказала, что отправляет гонорары с продажи своих книг на помощь Украине.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#россияне
#украина
#финансирование
#поддержка
#суд
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В США заявили, что Россия стала более мощной, чем когда-либо
Макгрегор: прокси-война НАТО сделала Россию более мощной
01 февраля 2024, 17:11

Фото: iStock/Sinenkiy

НАТО спровоцировала прокси-войну с Россией, значительно укрепив ее позиции на мировой арене. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Суть в том, что НАТО — хлипкий фасад. И виной тому не Путин, мы убили альянс, когда втянули его в эту прокси-войну, которая не имела никакого смысла, а затем дали России возможность продемонстрировать, что она способна действовать как великая держава», — признал Макгрегор в интервью Stephen Gardner.

Он отметил, что НАТО изначально не имела шансов против Москвы, которая всегда была самодостаточной. В результате конфликта Россия стала еще более сильной, чем когда-либо.

По словам полковника, США сделали страны НАТО сделали много ошибок, которые могут привести к еще большей эскалации.

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#россия
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#саммит
#интервью
#нато
#путин
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В ЕС назвали условие, при котором Украина получит помощь в 50 миллиардов евро
Украина получит 50 млрд евро от ЕС при соблюдении демократических принципов
01 февраля 2024, 16:57

Фото: iStock/butenkow

Украина получит 50 миллиардов евро помощи от Евросоюза при соблюдении демократических принципов, об этом говорится в итоговом заявлении саммита.
«ЕС предоставит Киеву 50 млрд евро при соблюдении демократических принципов и прав человека, в том числе меньшинств», — сообщили представители Европейского союза.

В то же время, на Украине уже успели обрадоваться, что союзники вновь выделили Киеву очередной транш финансовой помощи. Так, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль написали в своих аккаунтах в социальных сетях слова благодарности главам ЕС. Зеленский, в свою очередь, заявил, что единогласное решение всех 27 европейских лидеров говорит о целостности ЕС.

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#украина
#евросоюз
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