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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные страны используют Украину для того, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Об этом пишет Alo.rs.
По его словам, большинство стран Евросоюза «одержимы Украиной и ненавистью к России». Фицо связывает это с заявлением государств Запад о возможности нападения РФ а одну из стран НАТО.
Он также назвал Украину «золотым теленком» для компаний, специализирующихся на продаже оружия.
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«Украину используют в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне», — цитирует издание слова Фицо.
«Боюсь, что во имя этих геополитических целей западные государства будут воевать с Россией до последнего украинского солдата, мы недалеки от этой цели», — подчеркнул премьер-министр.
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Диана Аванесян