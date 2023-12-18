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Премьер Словакии Фицо: Запад использует Украину для ослабления РФ

18 декабря 2023, 00:19
Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западные страны используют Украину для того, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Об этом пишет Alo.rs.
По его словам, большинство стран Евросоюза «одержимы Украиной и ненавистью к России». Фицо связывает это с заявлением государств Запад о возможности нападения РФ а одну из стран НАТО.

«Украину используют в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне», — цитирует издание слова Фицо.


Он также назвал Украину «золотым теленком» для компаний, специализирующихся на продаже оружия.

«Боюсь, что во имя этих геополитических целей западные государства будут воевать с Россией до последнего украинского солдата, мы недалеки от этой цели», — подчеркнул премьер-министр.

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В Италии заявили о несовместимости исламизации с ценностями Европы
Премьер Италии Мелони: процесс исламизации несовместим с ценностями Европы
18 декабря 2023, 00:31

Фото: iStock/StockByM

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о процессе исламизации в Европе, который, по ее словам, отдален от ценностей европейской цивилизации, пишет индийская газета Hindustan Times.
Эту позицию политик отразила на фоне фестиваля, проводимого правой партией «Братья Италии» в Риме, где также присутствовал британский коллега Риши Сунак. 

Она подчеркнула, что исламские культурные центры в Италии получают финансирование от Саудовской Аравии, где действует шариат. Мелони отметила далекое от европейских ценностей движение исламизации в Европе.

Ранее политолог Дмитрий Леви предупредил о возможном усилении проблем с мигрантами в Европе. Он отметил, что страны должны быть готовы к возможному обострению проблем с уже проживающими на территории государств гражданами арабских стран.

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СБУ возбудила уголовное дело после обнаружения прослушки у Залужного
18 декабря 2023, 00:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное преследование после обнаружения прослушивающих устройств в рабочем кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Информация об этом появилась в Telegram-канале СБУ.
По словам представителей ведомства, дело было открыто по статье о незаконном приобретении, использовании и распространении специальных технических устройств для получения информации.

«СБУ инициировала уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из предполагаемых мест пребывания главнокомандующего ВСУ, Валерия Залужного», — подчеркнули в СБУ.
Ранее информация издания «РБК Украина» со ссылкой на свои источники говорила о найденной аппаратуре для прослушивания на рабочем месте главкома. Позднее также стало известно об обнаружении аналогичных устройств у сотрудников Залужного.

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У Владимира Путина появился первый потенциальный конкурент на выборах
«Ъ»: У Владимира Путина появился первый потенциальный конкурент на выборах
18 декабря 2023, 00:09

Фото: сайт Кремля

​В Москве в воскресенье, 17 декабря, состоялось собрание инициативной группы, которая поддержала выдвижение в качестве кандидата в президенты РФ журналистки Екатерины Дунцовой. Об этом сообщает «Ъ».
Отмечается, что в мероприятии принимали участие более 700 сторонников, из которых 522 вошли в инициативную группу. Это превышает законодательный минимум в 500 человек.

Штаб Дунцовой планирует в понедельник подготовить пакет документов, который она во вторник, 19 декабря, передаст в Центризбирком. Журналистка при регистрации инициативной группы сможет открыть избирательный счет и начать сбор подписей.

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Брата Байдена обвинили в получении денег за решение его задач
WP: Джеймс Байден получал деньги за связанные с обязанностями брата задачи
17 декабря 2023, 23:35

Фото: The White House

Брат президента США Джо Байдена, Джеймс, в течение продолжительного времени получал деньги за выполнение политических задач, связанных с обязанностями его брата, нынешнего лидера США, пишет The Washington Post.
Согласно данным издания, «брат президента Байдена в течение десятилетий извлекал финансовую пользу из своих связей с влиятельным братом». В течение 36 лет, когда Джо Байден работал в Сенате США, затем в течение восьми лет на посту вице-президента и в течение трех лет, проведенных им на посту президента, работа Джеймса как «консультанта по найму и за кулисами политического влияния» часто была связана с делами его брата.

Ранее в Конгрессе США было заявлено о найденном чеке, который мог поставить Байдена в компрометирующее положение. Документ указывал на получение Джо Байденом 200 тысяч долларов от своего брата Джеймса, когда американская медицинская компания платила за поиск инвесторов из Ближнего Востока.

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В Японии заявили, что Украина сделала Путину неожиданный новогодний подарок
Mainichi Shimbun: Раскол в киевской верхушке и на Западе стал подарком для РФ
17 декабря 2023, 22:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Раскол в киевской верхушке и сокращение поддержки Украины со стороны западных стран стали для президента РФ Владимира Путина неожиданным новогодним подарком. Об этом пишет японское издание Mainichi Shimbun.
По словам авторов, Украина сейчас находится в очень тяжёлом положении, а контрнаступление ВСУ, начавшееся в июне, не принесло успехов даже спустя полгода.

«Поддержка Украины со стороны западных стран сокращается, а некогда прочные отношения между правительством и военными начинают разрушаться», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВСУ не сумели прорвать линию оборону ВС России, которая подкреплена минными полями. Кроме того, российские военные постепенно справились с техникой, поставленной Киеву западными союзниками. Обострившийся в октябре конфликт в секторе Газа погасил международный интерес к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и ситуации в стране в целом, добавили журналисты.

Так, ситуация внутри Украины и среди её партнёров приближается к критическо точке, что играет на руку России, резюмировали авторы.

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#россия
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Reuters: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе
17 декабря 2023, 21:30

Фото: iStock/Gilnature

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС готовы возобновить перемирие в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что разногласия между сторонами сохраняются по поводу деталей сделки. 

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС не исключает возобновления диалога об обмене захваченных заложников на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, с возможностью поэтапного выполнения договоренностей. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Кадыров назвал решение ЕР поддержать Путина на выборах единственно верным
17 декабря 2023, 21:13

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение партии «Единая Россия» единогласно поддержать кандидатуру главы РФ Владимира Путина на пост президента «единственно верным». Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
По словам Кадырова, России и ее гражданам необходим «сильный, мудрый и дальновидный лидер, который сумеет дать отпор недругам, защитить суверенитет государства, а также сохранить устоявшиеся традиционные и культурные ценности». Он отметил, что нет большей чести и счастья, чем трудиться на благо РФ в команде Путина.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии заявил, что «Единая Россия» сделает все, чтобы Владимир Путин победил на выборах президента.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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Обозреватель Перла: привычная картинка пропаганды США и Европы рушится на глазах
17 декабря 2023, 20:50

Фото: iStock/Jon Rehg

Политический обозреватель Андрей Перла заявил, что привычная картинка американской и европейской пропаганды сегодня рушится на глазах. Об этом сообщает Царьград.
По мнению эксперта, противники России уверены в том, что наше государство якобы находится в изоляции, однако это не имеет никакого отношения к реальности.

«И большой визит нашего президента сразу в две страны арабского мира и встреча с президентом Ирана означают, что не просто нет никакой изоляции, а, напротив, речь об увеличении влияния Москвы и расширении связей и сотрудничества именно с теми странами, которые сейчас принципиально важны для Запада. Поэтому там теперь все, конечно, в ужасе и в панике», — приводит слова Перлы Царьград.

Обозреватель утверждает, что Объединённые Арабские Эмираты являются для США глобальным финансовым хабом, которым Вашингтон хотел бы пользоваться и иметь над ним полный контроль. Однако сделать этого не получится, так как Саудовская Аравия, ОАЭ и другие богатые государства региона не намерены быть ничьими марионетками. 

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Польские перевозчики в понедельник заблокируют пункт на границе с Украиной
17 декабря 2023, 20:28

Фото: iStock/Vera Shestak

Польские перевозчики в понедельник возобновят блокирование пункта пропуска «Дорохуск-Ягодин» на границе с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.
По словам одного из представителей комитета протестующих, на данный момент они рассчитывают блокировать пункт пропуска «Дорохуск-Ягодин» до 8 марта следующего года. Собеседник РИА Новости выразил мнение, что из-за протеста очередь украинских грузовиков перед данным пунктом возрастет «до нескольких тысяч машин».

Напомним, в ноябре польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.

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