Фицо: Украине придётся пойти на компромисс, чтобы достичь мира с Россией

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Украине придётся пойти на компромисс, чтобы достичь мира и завершить российско-украинский конфликт, с таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью для RTVS.
«Чего (украинцы) ждут? Что россияне уйдут из Донбасса или из Крыма? Это нереально», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Фицо.
По его мнению, конфликт можно завершить только с помощью «очень болезненного компромисса».
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Евгения Парфентьева