Фицо заявил, что сценарий покушения на Трампа выполнен «как под копирку»

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сценарий нападения на бывшего американского президента Дональда Трампа, намеренного претендовать на главный государственный пост, выполнен «как под копирку».
По словам Фицо, политические оппоненты Трампа пытаются его «закрыть». Премьер-министр Словакии отметил, что когда им это не удается, то они начинают подстрекать общество, пока кто-то не возьмется за оружие.
Напомним, 15 мая текущего года премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.
Покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Напомним, 15 мая текущего года премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.
Покушение на Дональда Трампа состоялось в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Екатерина Коршунова