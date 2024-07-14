В Конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа

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Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на американского экс-лидера Дональда Трампа. Письмо главы комитета Джеймса Комера опубликовано в соцсети Х.
Согласно информации в письме, слушания по делу состоятся 22 июля текущего года. Отмечается, что документ адресован главе Секретной службы США Кимберли Читл.
Ранее сообщалось, что Состояние двух человек, которые получили огнестрельные ранения на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, остается критическим.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. Стрелка ликвидировали.
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Ранее сообщалось, что Состояние двух человек, которые получили огнестрельные ранения на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, остается критическим.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. Стрелка ликвидировали.
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Екатерина Коршунова