В Конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа

НАТО не сможет противостоять России в воздухе в случае войны из-за мощной противовоздушной обороны. Об этом сообщает американский обозреватель Business Insider. Таким образом, согласно материалу, РФ по силам бросить вызов историческому господству альянса в воздушном пространстве, при том, что у американцев есть истребители пятого поколения.