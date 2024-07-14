В сети появилось первое видео с Трампом после покушения

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Заместитель начальника коммуникаций Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала в социальной сети X первое видео с политиком после покушения.
На кадрах видно, как Трамп самостоятельно спускается с трапа самолета в аэропорту Ньюарк Либерти. Ожидается, что бывший глава американского государства проведет ночь на территории своего гольф-клуба.
Политика также сопровождают вооруженные охранники. Мартин также написала, что Трамп никогда не перестанет бороться за США.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. Стрелка ликвидировали.
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Политика также сопровождают вооруженные охранники. Мартин также написала, что Трамп никогда не перестанет бороться за США.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. Стрелка ликвидировали.
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Екатерина Коршунова