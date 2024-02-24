Флорида отправила в Техас дополнительные силы гвардии для борьбы с мигрантами

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Власти Флориды направили дополнительные группы нацгвардии в Техас для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом заявил губернатор Флориды Рон Десантис в социальной сети X.
«Пограничный кризис Байдена превратил каждый штат в пограничный штат, требуя от штатов вмешаться и обеспечить наш территориальный суверенитет», – подчеркнул политик.
Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о планах расширить территориальный контроль на границе с Мексикой в целях остановки потока нелегальных мигрантов.
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Александр Климов