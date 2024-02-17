Техас строит военный лагерь для защиты от мигрантов

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Строительство военного лагеря на 2,3 тысячи человек началось на границе штата Техас с Мексикой, чтобы противодействовать потоку незаконных мигрантов, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.
«Для усиления наших усилий по охране границ мы начали строительство нового военного лагеря, который поможет национальной гвардии Техаса улучшить свои операции в этом районе», — написал Грег Эбботт в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).Он отметил, что лагерь способен вместить 1,8 тысячи человек, но при необходимости его можно расширить до 2,3 тысячи человек.
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Артем Кузьмин