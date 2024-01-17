Франция подпишет с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в феврале

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Во время своего февральского визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, аналогичное тому, которое недавно было подписано Великобританией. Об этом сообщает Agence France-Presse.
13 января новый глава МИД Франции Стефан Сежурне приехал в Киев и заявил о намерении оказывать Киеву долгосрочную поддержку. Он отметил, что Париж поможет Зеленскому военной техникой и экономически, сообщил телеканал BFMTV.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита последнего в Киев подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности, сроком на 10 лет.
Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях. При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.
Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и другими государствами по аналогии документа, который был подписан с Великобританией. Об этом Власюк сообщил в эфире телеканала «Рада». По словам Власюка, подписать такое соглашение планируется с Италией, Францией, Канадой и Польшей. На данный момент представители ни одной из указанных стран не давали комментариев по этому поводу.
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Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита последнего в Киев подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности, сроком на 10 лет.
Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и другими государствами по аналогии документа, который был подписан с Великобританией. Об этом Власюк сообщил в эфире телеканала «Рада». По словам Власюка, подписать такое соглашение планируется с Италией, Францией, Канадой и Польшей. На данный момент представители ни одной из указанных стран не давали комментариев по этому поводу.
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Артем Путинцев