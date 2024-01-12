Великобритания обязалась поддерживать Украину в течение следующих 10 лет

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Новый договор о сотрудничестве, подписанный между Украиной и Великобританией в сфере безопасности, рассчитан на десять лет. Такая информация следует из текста соглашения, опубликованного на сайте британского правительства.
«Это соглашение действует 10 лет со дня его подписания. Великобритания продолжит поддержку Украины в течение 10-летнего срока этого соглашения», — гласит документ.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности.
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