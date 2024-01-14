В Киеве заявили, что готовят договоры о безопасности с США и другими странами

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Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и другими государствами по аналогии документа, который был подписан с Великобританией. Об этом Власюк сообщил в эфире телеканала «Рада».
Ранее сообщалось, что Великобритания и Украина 12 января подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По информации британского правительства, это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.
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