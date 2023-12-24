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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал уничтожить Европейский союз из-за политики главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В соцсети X (бывший Twitter) он написал, , что новое соглашение о свободной торговле ЕС с Кенией является катастрофой для Франции.
По словам политика, французский сельскохозяйственный сектор находится под угрозой из-за роста экспорта цветов из Кении, которые будут дешевле местных растений. Такая ситуация может поставить сельское хозяйство Пятой республики на колени.
Филиппо ранее выразил мнение, что Франция должна выйти из ЕС для сохранения суверенитета, при этом осудив намерение создать военную структуру под оперативным командованием Евросоюза. Он также напомнил о высоком уровне коррупции в стране, отмечая, что при этом правительство президента Франции Эммануэля Макрона объявило о планируемом сокращении бюджета на медицинские учреждения Франции на 600 миллионов евро к 2024 году.
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«ЕС нас убивает! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — заявил лидер «Патриотов».
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Артем Путинцев