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Европе нужно перестать слепо действовать за Содеянными Штатами и начать подталкивать Украину к заключению мирного договора с Россией. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (Ранее Twitter).
«Либо мы следуем как собаки (за США – прим. ред.) и губим себя зазря, либо мы прекращаем всё и добиваемся мира!» — написал политик.Он также отметил, что недавняя новость о том, что законопроект о выделении помощи Израилю и Украине не прошел процедурное голосование в сенате Штатов, стала настоящей катастрофой для украинского президента Владимира Зеленского.
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Алина Юрчак