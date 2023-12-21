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Финансовая поддержка Украины и членство в Европейском союзе разоряют Францию, с таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Урсула фон дер Ляйен объявила, что за декабрь режиму Зеленского будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда евро. То есть 300 миллионов заплатила Франция. В то же время было объявлено о сокращении на 600 миллионов евро поддержки для государственных больниц в 2024 году. ЕС — это война. Это разорение», — прокомментировал ситуацию Филиппо.
Политик заявил, что Франции необходимо выходить из состава Европейского союза как можно скорее. Он также призвал к завершению российско-украинского конфликта.
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Евгения Парфентьева