Politico: Дипломатам ЕС пришлось оправдываться за высказывания Борреля о Газе

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Европейским дипломатам пришлось оправдываться и извиняться за высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о консенсусе среди европейских лидеров по гуманитарной паузе в секторе Газа, об этом пишет издание The Politico со ссылкой на трёх дипломатов, пожелавших остаться неназванными.
Напомним, генеральному секретарю Службы внешних связей Евросоюза Стефано Саннино пришлось объясняться, после того, как в октябре Боррель заявил о достижении договоренности по гуманитарной паузе в секторе Газа, в то время, как никаких соглашений достигнуто ещё не было. В результате, дипломатам понравилось ещё несколько дней, чтобы решить озвученный Боррелем вопрос, который идёт вразрез с официальной позицией Европейского союза.
По словам собеседников издания, этот поступок действительно сильно разозлил высокопоставленных лиц Европейского союза.
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«Один из дипломатов ЕС охарактеризовал вмешательство Саннино как «способ извиниться» за высказывания Борреля, в то время как два других дипломата восприняли это скорее как объяснение, чем как полное извинение», - прокомментировали ситуацию в издании.
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Евгения Парфентьева