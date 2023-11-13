Politico: Дипломатам ЕС пришлось оправдываться за высказывания Борреля о Газе

Европейским дипломатам пришлось оправдываться и извиняться за высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о консенсусе среди европейских лидеров по гуманитарной паузе в секторе Газа, об этом пишет издание The Politico со ссылкой на трёх дипломатов, пожелавших остаться неназванными.