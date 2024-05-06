ФСБ рассекретила данные адъютанта Гитлера, как СССР помог союзникам в Арденнах

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Управление Федеральной службы безопасности по Ивановской области рассекретило свидетельство личного экс-адъютанта Гитлера о том, как СССР помог англо-американским войскам выйти из трудного положения в самой кровопролитной для них в годы Второй мировой войны битве при Арденнах. Информация опубликована на сайте ФСБ к годовщине взятия Берлина.
Отмечается, что Гитлер был уверен в успехе немцев в Арденнах и в том, что русские не станут наступать из-за ухудшающейся погоды. Отто Гюнше писал, что Гитлер был крайне обеспокоен после получения данных о большом наступлении советской армии в Восточной Пруссии и на Висле.
Он не признавал данную информацию, как достоверную, в то же время Гитлер думал о том, чтобы ослабить Западный фронт и прекратить наступление против англо-американцев. В итоге ему пришлось с «болью в сердце» отдать приказ о переброске на фронт двух ударных армий.
По словам Гюнше, в начале декабря 1944 года, накануне операции в Арденнах, на совещании Гитлер отметил особое значение наступления, сравнив его с поражением английских войск в Дюнкерке четырьмя годами ранее. Бывший адъютант подчеркнул, что наступление Советской армии на всем фронте от Балтийского моря до Карпат помешало немцам достичь успеха на Западе.
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Он не признавал данную информацию, как достоверную, в то же время Гитлер думал о том, чтобы ослабить Западный фронт и прекратить наступление против англо-американцев. В итоге ему пришлось с «болью в сердце» отдать приказ о переброске на фронт двух ударных армий.
По словам Гюнше, в начале декабря 1944 года, накануне операции в Арденнах, на совещании Гитлер отметил особое значение наступления, сравнив его с поражением английских войск в Дюнкерке четырьмя годами ранее. Бывший адъютант подчеркнул, что наступление Советской армии на всем фронте от Балтийского моря до Карпат помешало немцам достичь успеха на Западе.
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Екатерина Коршунова