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Страны «Большой семерки» отказались от полной конфискации замороженных российских активов из-за боязни ответных мер. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По информации источника, представители стран G7 в частном порядке утверждают, что данный вопрос больше не обсуждается, несмотря на то, что Киев продолжает требовать тотальный захват российских активов. Вместо этого на Западе изучают альтернативные способы финансирования киевского режима, задействуя замороженные активы России.
Предлагается использовать «непредвиденные доходы», сгенерированные российскими активами в распоряжении депозитария Euroclear. Уточняется, что на Западе считают, что использование прибыли с активов является юридически обоснованным и гораздо менее рискованным, чем полная конфискация резервов РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.
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Предлагается использовать «непредвиденные доходы», сгенерированные российскими активами в распоряжении депозитария Euroclear. Уточняется, что на Западе считают, что использование прибыли с активов является юридически обоснованным и гораздо менее рискованным, чем полная конфискация резервов РФ.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.
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Екатерина Коршунова