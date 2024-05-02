Суд приговорил агента СБУ Кармазина к 25 годам заключения за шпионаж и подготовку теракта

Фото: iStock/Zolnierek
Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам заключения агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный суд. Дело рассматривалось в закрытом от прессы режиме из-за грифа «совершенно секретно».
Уточняется, что дело рассматривалось в закрытом от журналистов режиме из-за грифа «совершенно секретно». Мужчину признали виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта.
Первые шесть лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Согласно постановлению суда, преступник должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ. Отмечается, что в сентябре 2022 года задержанный занимался передачей данных о скоплении мирных граждан для ВСУ.
Читайте также:
Прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ
ФСБ: задержанные в Дагестане боевики готовили теракт в Каспийске
Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город
Первые шесть лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Согласно постановлению суда, преступник должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ. Отмечается, что в сентябре 2022 года задержанный занимался передачей данных о скоплении мирных граждан для ВСУ.
Читайте также:
Прокуратура ЛНР утвердила обвинение мужчине за пособничество ВСУ
ФСБ: задержанные в Дагестане боевики готовили теракт в Каспийске
Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город
Екатерина Коршунова