FT: Андрей Ермак пытается укрепить свой контроль над правительством Украины
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытается укрепить свой контроль над правительством Украины и именно он стоит за предстоящими перестановками в кабмине страны. Об этом сообщает Financial Times.
«Ермак организует нынешние перестановки..., он добивается укрепления контроля над правительством», — передает издание.
На фоне этого украинские СМИ писали, что офис Зеленского хочет полностью сменить правительство, в том числе уволить премьера Дениса Шмыгаля. Предполагаемая кандидатура на этот пост — первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. По информации газеты, она является протеже и ученицей Ермака.
Отмечается, что такой ход позволит не только усилить влияние Ермака, но и отвлечь граждан Украины от провалов ВСУ на фронте и от коррупции.