FT: Андрей Ермак пытается укрепить свой контроль над правительством Украины

08 июля 2025, 00:20

Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак пытается укрепить свой контроль над правительством Украины и именно он стоит за предстоящими перестановками в кабмине страны. Об этом сообщает Financial Times.







«Ермак организует нынешние перестановки..., он добивается укрепления контроля над правительством», — передает издание.