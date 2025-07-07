Евросоюз намерен ввести против России самые жёсткие за три года санкции

07 июля 2025, 21:16

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Евросоюз готовится ввести в отношении России самые жёсткие с 2022 года санкционные ограничения. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.