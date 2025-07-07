Евросоюз намерен ввести против России самые жёсткие за три года санкции
Евросоюз готовится ввести в отношении России самые жёсткие с 2022 года санкционные ограничения. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.
Отмечается, что Евросоюз, координируя усилия с сенаторами США, на основе французских предложений готовится ввести самые жёсткие за последние три года санкции.
Ограничения, по словам Барро, коснутся нефтяных доходов России, российских финансовых игроков и посредников в других государствах, помогающих Москве обходить санкционные меры.
Министр также утверждает, что эти санкции должны помешать России продолжать проведение спецоперации на Украине.
27 июля президент России Владимир Путин заявил, что западные санкции против энергетического сектора вряд ли отразятся на стране. Несмотря на все вводимые ограничения, рост российской экономики в прошлом году составил 4,3%.
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