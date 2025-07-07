В Белом доме заявили о новых пошлинах в отношении 12 стран
Левитт: письма от Трампа о введении новых пошлин получат 12 стран
Уведомления о введении новых пошлин от президента США Дональда Трампа получат 12 стран. Об этом пишет РИА Новости, цитируя пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в понедельник, 7 июля.
«У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента США», — сказала она.Перед этим сообщалось, что в августе США введут общий тариф в 25% на всю продукцию из Южной Кореи и Японии, ввозимую на американский рынок. Весной Трамп ввел новую систему пошлин на импорт из 185 стран. Базовая ставка была 10%-центной, а для некоторых — еще выше. В частности, для Евросоюза (20%), Вьетнама (46%) и 34% для КНР.