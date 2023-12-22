FT: США пригрозили банкам отключением за несоблюдение антироссийских санкций

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Вашингтон пригрозил европейским банкам отключением от американской финансовой системы в случае, если они не будут соблюдать санкции против России. Москва считает западные ограничительные меры нелегитимными.
Внесённые поправки в предыдущие нормативные акты позволят США вводить вторичные санкции. Среди товаров, платежи по которым нельзя будет проводить, обозначены полупроводники, станки, химические прекурсоры, шарикоподшипники и оптические системы.
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Александр Бойцов