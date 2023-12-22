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FT: США пригрозили банкам отключением за несоблюдение антироссийских санкций

22 декабря 2023, 15:03
Фото: istockphoto/syahrir maulana

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Вашингтон пригрозил европейским банкам отключением от американской финансовой системы в случае, если они не будут соблюдать санкции против России. Москва считает западные ограничительные меры нелегитимными.

Как сообщает издание The Finantial Times со ссылкой на неназванного американского чиновника, в чёрный список будут внесены зарубежные финансовые институты, оказывающие поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Соответствующий указ глава Белого дома Джо Байден издаст в пятницу, 22 декабря, указано в публикации.

Внесённые поправки в предыдущие нормативные акты позволят США вводить вторичные санкции. Среди товаров, платежи по которым нельзя будет проводить, обозначены полупроводники, станки, химические прекурсоры, шарикоподшипники и оптические системы.

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Политолог Блохин о поддержке США реформ Украины: «Пытаются кусок оторвать»
22 декабря 2023, 15:15

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что проект США по реформированию системы здравоохранения Украины является лишь попыткой «урвать кусок» и усилить зависимость Киева от Вашингтона.
«Они пытаются кусок оторвать. Чем больше, тем лучше. Я думаю, что об Украине, которая была до начала СВО, они даже и не мечтают, но существенную часть страны будут пытаться интегрировать в западные институты и в НАТО. По крайней мере сама их поддержка Украины об этом свидетельствует», — прокомментировал в беседе с RT Блохин.

Ранее востоковед Андрей Бакланов также комментировал внешнюю политику США, отмечая, что американцы и на Ближнем Востоке пытаются использовать ситуацию в своих интересах. Так, по его словам, информация о том, что ВС Штатов собираются нанести удары по системе ПВО йеменских хуситов, используется американцами для того, чтобы нарастить свою военную мощь, а сама активность хуситов американцам малоинтересна.

«Здесь есть очень большой элемент такой двойной игры со стороны некоторых элементов, ХАМАСа, хуситов и т. д. Большинство искренне с чем-то борется, ну а есть люди, которые просто разыгрывают определённую партию, как в карты. И от этого они беднее не становятся», — добавил в беседе с «Царьградом» Бакланов.

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#сша
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#украина
#политика
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Путин обсудил с Совбезом биологическую безопасность в СНГ
22 декабря 2023, 15:07

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил затронуть тему коллективной биологической безопасности в СНГ. Речь об этом зашла на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Глава государства отметил, что в настоящее время наблюдается более положительная эпидемиологическая ситуация, по сравнению с ковидными временами. Однако она всё же оценивается как непростая и нестабильная, поэтому необходимо найти способы для обеспечения биологической безопасности.

Путин подчеркнул, что 25-26 декабря состоится ряд встреч с коллегами и руководителями стран СНГ, в беседе с которыми также будет затронута эта тема.

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#россия
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США намерены «помочь» реформированию системы здравоохранения Украины
22 декабря 2023, 14:49

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

Агентство США по международному развитию (USAID) разрабатывает проект по преобразованию системы здравоохранения на Украине.
«Проект «Содействие реформе в области здравоохранения и восстановлению» поспособствует выполнению стратегической цели USAID на Украине, заключающейся в сокращении масштабов коррупции за счёт помощи в совершенствовании и осуществлении национальных преобразований в сфере здравоохранения», — приводит RT текст сообщения агентства.

Отмечается, что реализация программы рассчитана на пять лет, а её бюджет составит $10-13 млн. Проект будет осуществляться в виде грантов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перевела Украине последний декабрьский транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года.

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#сша
#украина
#здравоохранение
#политика
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Песков раскрыл судьбу Евросоюза после вступления Украины
Песков: Евросоюз развалится после вступления Украины
22 декабря 2023, 14:12

Фото: сайт Кремля

Евросоюз развалится, если в него вступит Украина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задал один вопрос представителям ЕС, решившим начать переговоры о присоединении Украины. Он спросил, намерены ли страны ЕС принимать Украину вместе с освобождёнными Россией территориями или же без них. Орбан призвал сначала решить территориальный вопрос и уточнить численность населения, прежде чем принимать такие решения.

Песков, комментируя данную ситуацию, отметил, что Украина подорвёт всю систему Евросоюза, вне зависимости от её территориальных проблем. Это в конечно итоге приведёт к развалу ЕС, что прекрасно осознают «трезвые головы».

Пресс-секретарь Путина также добавил, что политики пытаются скрыть эту тему большим количеством дискуссий.

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#страны
#переговоры
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Над Калужской областью сбиты два вражеских беспилотника
Минобороны РФ: над Калужской областью сбиты два БПЛА ВСУ
22 декабря 2023, 14:11

Фото: iStock/R_Type

В небе над Калужской областью силами ПВО сбиты два украинских беспилотника. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 13.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Таким образом, два украинских беспилотника сбиты средствами ПВО в небе над Калужской областью.

Ранее об одном сбитом беспилотнике в Калужской области сообщал глава региона Владислав Шапша. По его словам, разрушений на земле и пострадавших на месте происшествия нет.

Кроме того, в Минобороны также сообщали, что два украинских беспилотника уничтожили российские средства ПВО в районе 10:00 над Брянской областью.

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#всу
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Подоляк заявил о планах лишать украинцев за границей ВНЖ для возвращения на родину
Киев хочет лишать украинцев за границей ВНЖ и пособий для возвращения в страну
22 декабря 2023, 13:58

Фото: iStock/VASYL MYKHAILENKO

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об идее лишать украинских мужчин, покинувших страну, лишать пособий и вида на жительство для того, чтобы они возвращались на родину.
По его словам, власти имеют право уравнять всех граждан Украины. Однако решение такого вопроса должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны и других министерств.

«Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь. Это идеи», - пояснил Подоляк.

Он добавил, что идея начать призывать украинских мужчин из-за границы, которую предложил министр обороны рустам Умеров, является совершенно правильной. По его словам, одни украинцы должны защищать родину, а другие ждут за границей, пока все закончится, чтобы потом вернуться и, как ни в чем не бывало, строить страну.

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КПРФ определилась с кандидатом в президенты России
КПРФ выдвинула депутата Харитонова кандидатом на выборы президента
22 декабря 2023, 13:52

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Депутата Николая Харитонова выдвинули кандидатом на президентские выборы от фракции КПРФ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Секретарь ЦК партии Александр Ющенко в беседе с изданием отметил, что 22 декабря состоится ряд заседаний, на которых руководители отделений партии и пленум центрального комитета КПРФ обсудят подготовку к выборам и кандидатов на пост президента.

Также секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своём Telegram-канале уточнил, что кандидатуру Харитонова выдвинул лично глава фракции Геннадий Зюганов.

Ранее московское отделение КПРФ рекомендовало две кандидатуры на выборы президента РФ. Предлагалось выдвинуть главу партии Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко.

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#кандидаты
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#президент
#россия
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Песков описал ответ России на конфискацию активов фразой «не оставим их в покое»
Песков о попытках конфискации активов: РФ не оставит в покое их инициаторов
22 декабря 2023, 13:45

Фото: Сайт Кремля

Россия никогда не оставит в покое тех, кто инициирует и проводит политику незаконного изъятия российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, сообщает ТАСС.

Как утверждает Песков, такие действия неприемлем, поскольку могут навредить всей мировой финансовой системе.

«Те, кто это пытается инициировать, и те, кто будет это реализовывать, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал», — предупредил пресс-секретарь.
Он отметил, что Российская Федерации будет оспаривать подобные решения в суде, а также рассматривать варианты ответной конфискации.

До этого сообщалось, что Песков отнёс публикацию WSJ о гибели Пригожина к разряду «бульварного чтива». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#европа
#сша
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Confidencial: Мадрид наложил вето на участие ЕС в операции США в Красном море
22 декабря 2023, 13:21

Фото: istockphoto/

Изначально Испания добивалась включения Европейского союза в операцию США Atalanta по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Однако впоследствии Мадрид изменил свою позицию без объяснения причин.
Об этом сообщает газета El Confidencial. По информации издания, в ходе экстренной встречи, состоявшейся 20 декабря, комитет Евросоюза по политике и безопасности единогласно одобрил участие в инициативе с помощью расширения операции Atalanta. Однако уже на следующий день Мадрид изменил свою позицию и наложил вето на принятую резолюцию в рамках заседания рабочей группы советников ЕС по международным отношениям. Объяснения таких перемен не последовало.

В министерстве иностранных дел Испании заявили, что окончательное решение по участию страны в операциях в Красном море ещё не принято.

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