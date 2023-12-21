В Евросоюзе готовят два новых пакета антироссийских санкций

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Европейский союз готовит 13-й и 14-й пакеты антироссийских санкций. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на депутата Европарламента от Чехии Томаша Здеховски.
По словам Здеховски, разработка пакета не займет большое количество времени.
«Их очень скоро представят странам-членам», — отметил он.
До этого руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН Дарья Ушкалова представила концепцию «ловушки большой страны» для объяснения устойчивости России к западным санкциям. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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