FT: Страны Балтии увидели угрозу своей безопасности в прекращении огня на Украине

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Прибалтийские государства выступают против прекращения огня на Украине. Такую позицию они объясняют якобы существующей угрозой для их безопасности со стороны России.
Об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на руководителей оборонных ведомств Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене.
Кроме того, главы министерств обороны выступили против переброски подразделений стран Североатлантического альянса на Украину, так как, по их словам, это ослабит восточные рубежи НАТО.
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«Мы все понимаем, что после прекращения огня Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы значительно и очень быстро возрастет», — сказал журналистам эстонский министр обороны.Его коллега из Литвы Шакалене также заявляла представителям прессы, что Россия за время действия соглашения о перемирии якобы усилит свои Вооружённые силы.
Кроме того, главы министерств обороны выступили против переброски подразделений стран Североатлантического альянса на Украину, так как, по их словам, это ослабит восточные рубежи НАТО.
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Александр Бойцов