В МВФ спрогнозировали сроки окончания украинского конфликта

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Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз обновил прогноз относительно сроков окончания вооружённого противостояния на Украине. В новом отчёте экспертов МВФ по странам мира указано, что конфликт завершится в последние месяцы 2025 года.
В докладе перечислены трудности, с которыми столкнулась Украина, а также даётся прогноз, когда могут быть остановлены боевые действия.
Специалисты фонда также подчёркивают, что усилия по прекращению боевых действий и изменения в международной поддержке сохраняют «исключительно высокую неопределенность перспектив». Тем не менее, «базовый сценарий» предполагает, что боевые действия закончатся в последние месяцы этого года.
МВФ также указал, что рост украинской экономики снизится на 0,5 процентных пункта уже в 2025 году. Заключение мира может поспособствовать улучшению экономического положения страны в дальнейшем.
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«Три года войны привели к ошеломляющим социальным, гуманитарным и экономическим потерям», — указывают аналитики.
Специалисты фонда также подчёркивают, что усилия по прекращению боевых действий и изменения в международной поддержке сохраняют «исключительно высокую неопределенность перспектив». Тем не менее, «базовый сценарий» предполагает, что боевые действия закончатся в последние месяцы этого года.
МВФ также указал, что рост украинской экономики снизится на 0,5 процентных пункта уже в 2025 году. Заключение мира может поспособствовать улучшению экономического положения страны в дальнейшем.
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Александр Бойцов