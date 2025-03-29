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На фоне соглашений Киева и Вашингтона по редкоземельным минералам Украину поставили перед сложным выбором – стать «колонией России» или попасть под экономический диктат США. Об этом пишет издание Independent.
Обозреватель газеты Сэм Кайли отметил, что новое соглашение властей Украины и США можно считать «колониальной защитой». Одновременно с этим, оно всё больше превращает страну в колонию. Перед Киевом же стоит выбор – оказаться под американским влиянием или под российским.
Журналист британского издания назвал недавнее предложение США обменять украинские ископаемые на погашение задолженности «колониальным рэкетом».
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Анастасия Чинкова