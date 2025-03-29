Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Украину поставили перед сложным выбором – стать колонией России или США

Украину поставили перед сложным выбором – стать колонией России или США

Independent: Украину поставили перед выбором – стать колонией РФ или США
Фото: iStock/Waldemarus

Фото: iStock/Waldemarus

На фоне соглашений Киева и Вашингтона по редкоземельным минералам Украину поставили перед сложным выбором – стать «колонией России» или попасть под экономический диктат США. Об этом пишет издание Independent.
Обозреватель газеты Сэм Кайли отметил, что новое соглашение властей Украины и США можно считать «колониальной защитой». Одновременно с этим, оно всё больше превращает страну в колонию. Перед Киевом же стоит выбор – оказаться под американским влиянием или под российским.

Журналист британского издания назвал недавнее предложение США обменять украинские ископаемые на погашение задолженности «колониальным рэкетом».

Читайте также:

WSJ: Администрация Трампа хочет добиться контроля над экономикой Украины

AP: Украинские чиновники и военные ожидают скорого наступления России

Зачистка села Гуево Курской области, угроза окружения ВСУ под Купянском: последние новости СВО на 29 марта
#украина
#россия
#сша
#военные
#соглашение
#журналист
#администрация
#чиновники
#выбор
#сво
#политика
AP: Украинские чиновники и военные ожидают скорого наступления России
29 марта 2025, 14:21

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинские военные и политические аналитики ожидают в ближайшее время активного наступления российских войск. Это необходимо для усиления давления на Киев и укрепления позиций России перед переговорами.
Об этом пишут обозреватели американского информационного агентства The Associated Press. О подготовке российского наступления на разных направлениях говорил Зеленский, выступая на саммите G7 в Париже 27 марта. Он объяснял это попыткой Кремля «затянуть переговоры», пишет агентство. С такой оценкой согласились два дипломата из числа участников встречи.

По мнению украинских военных аналитиков и правительственных чиновников, Москва хочет вести переговоры с более сильных позиций. Именно российские войска готовят масштабное наступление в Сумской, Харьковской и Запорожской областях на северо-востоке Украины, говорил Зеленский, ссылаясь на данные разведки.

Ещё в феврале российский президент Владимир Путин говорил, что Вооружённые силы РФ наступают по всей линии фронта. А представители командования группировки войск «Север», подразделения которой действуют в Курской области, доложили Верховному главнокомандующему о начале последнего этапа изгнания частей ВСУ, вторгшихся на территорию региона в августе прошлого года.

Читайте также:

Макрон на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи

The Economist: Зеленский лишится поддержки США в случае продолжения конфликта

Стала известна причина, почему затянулись переговоры по Украине
#москва
#владимир путин
#президент
#данные
#вооружённые силы рф
#всу
#зеленский
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Бразилии да Силва подтвердил свой приезд в Москву на празднование Дня Победы
Президент Бразилии Лула да Силва приедет в Москву на празднование Дня Победы
29 марта 2025, 13:32

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В мае президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию. Он намерен принять участие в торжествах по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Своё желание приехать в Москву на 9 Мая бразильский лидер подтвердил во время пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам.

«Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы во Второй мировой войне», — сказал Лула да Силва.

Он также добавил, что в ходе предстоящего визита планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить с ним вопросы, посвящённые мирному урегулированию конфликта на Украине. Эту же проблему он собирается затронуть во время своей поездки в Китай. По словам да Силвы, КНР и Бразилия рассчитывают на скорейшее начало переговорного процесса между Россией и Украиной.

Читайте также:

Да Силва едва не выгнал приехавшего к нему по просьбе Зеленского экс-премьера Италии

Президент Бразилии посетит Россию для разговора с Путиным

Путин обсудил с президентом Бразилии конфликт на Украине и новые власти США
#китай
#9 мая
#поездки
#бразилия
#лидер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске 22-м участникам Великой Отечественной войны присвоят звание «Почётный гражданин»
В Подольске 22-м участникам ВОВ будет присвоено звание «Почётный гражданин»
29 марта 2025, 13:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске 22 участника Великой Отечественной войны в канун Дня Победы получат звание «Почётный гражданин». Соответствующие поправки внесли в решение местного Совета депутатов от 24.08.2017 №37/2 «О муниципальных наградах городского округа Подольск».
«Наш Президент объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Подольск активно готовится к главному событию — 80-летию Великой Победы. Ветеранам, которых в округе почти 600, с уважением и благодарностью вручаем президентские юбилейные медали, а 22 участника Великой Отечественной войны получат звание «Почётный гражданин». Также предусмотрены единовременные выплаты — федеральные, областные и муниципальные. Все средства будут перечислены до 9 Мая автоматически», — сказал глава муниципального образования Григорий Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Он отметил, что в городском округе, как и во всей стране, помнят подвиг героев прошлого и поддерживают тех, кто защищает страну в настоящее время.

«Вместе создаём будущее. Благодарю всех, кто вносит вклад в развитие Подольска: жителей, депутатов, предпринимателей, ветеранов, силовые структуры и прокуратуру. Нас объединяет одна цель — сделать наш округ одним из лучших в Подмосковье. Верим в победу. Верим в Подольск. Верим в Россию», — заключил Артамонов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Недавно депутаты местного Совета внесли изменения в решение органа от 25.12.2015 № 10/8 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в городском округе Подольск Московской области». Теперь обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню снятия блокады Ленинграда и ко Дню Победы в Великой Отечественной войне будут получать материальную помощь. В нынешнем году к 80-летнему юбилею Победы 12 блокадников, проживающих в округе, получат по 20 000 рублей.

Читайте также:

Глава Рузского округа Горбылёв рассказал о поддержке участников СВО и ветеранов

Ветеранам Московской области выплатят от 40 до 70 тыс. рублей ко Дню Победы

В Подольске 600 семей переселят из аварийных домов в новое комфортабельное жильё
#подмосковье
#подольск
#помощь
#медали
#президент
#выплаты
#9 мая
#григорий артамонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-советник Бэннон: Трамп сядет в тюрьму, если демократы победят на следующих выборах
Дональда Трампа предупредили об угрозе тюремного заключения
29 марта 2025, 10:07

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Действующий президент США Дональд Трамп вполне может отправиться в тюрьму. Такой вариант событий возможен в случае победы кандидата от Демократической партии на следующих выборах.
О такой возможности предупредил бывший советник главы государства Стив Бэннон. В беседе с изданием The Hill он отметил, что республиканцы до сих пор пребывают в некой эйфории от победы, одержанной на ноябрьских выборах. Однако на самом деле партия сейчас находится в состоянии войны, считает политик. Если в 2028 году на выборах победят демократы, Трамп вполне может отправиться в тюрьму.

«Мы обманываем себя, если считаем, что демократы не сделают все возможное, чтобы остановить президента Трампа, чтобы использовать любые средства, необходимые для импичмента», — сказал Бэннон, который занимал должность советника во время первого президентского срока Трампа.

Он считает, что демократы будут добиваться отстранения действующего главы государства от власти, если им удастся вернуть себе большинство в Палате представителей Конгресса США.

Читайте также:

WSJ: Администрация Трампа хочет добиться контроля над экономикой Украины

Bloomberg: Путин проверяет готовность Трампа ослабить санкции против РФ

Маск захотел сократить расходы правительства США на $1 трлн
#сша
#партия
#трамп
#президент
#выборы
#кандидаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спикер ГД Володин напомнил о законах, вступающих в силу с 1 апреля 2025 года
29 марта 2025, 09:48

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

С 1 апреля 2025 года в России начнут действовать некоторые новые законы. Их перечислил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Один из этих законов относится к области миграционной политики. Теперь дети иностранцев не могут быть зачислены в российские школы без должного знания русского языка.

«Для поступления ребёнка в школу обязательно будет проведена проверка законности его пребывания на территории нашей страны, а также оценка уровня владения русским языком», — написал спикер нижней палаты российского парламента в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что такая мера имеет важное значение как для самого ребёнка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для его одноклассников и учителей.

Кроме того, вводится закон, направленный на борьбу с телефонным мошенничеством. Теперь на одного гражданина России может быть оформлено не более 20-ти сим-карт. Также на портале «Госуслуги» человек сможет проверить, сколько сим-карт на него зарегистрировано.

В детских лагерях заработает единая программа воспитательной работы. Она рассчитана на привитие подрастающему поколению традиционных духовно-нравственных ценностей. Особое внимание будет уделено воспитанию уважения к памяти защитников Отечества и развитию трудолюбия, заключил Вячеслав Володин.

Читайте также:

Призыв в армию в 2025 году: какие нововведения вступают в силу с 1 апреля

Володин назвал законы, которые начнут действовать в марте

Володин высказался о возможном возвращении зарубежных компаний в Россию
#проверка
#дети
#школы
#вячеслав володин
#закон
#госуслуги
#человек
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате