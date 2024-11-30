Мировая наука пожалеет: Фурсенко об исключении России из ЦЕРН

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Помощник президента Андрей Фурсенко прокомментировал решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) исключить российских ученых из своих проектов. По его словам, это говорит о крайней политизации мировой науки.
На полях IV Конгресса молодых ученых Фурсенко рассказал РИА Новости, что зарубежные учёные были против исключения российских специалистов из проектов ЦЕРН. Однако такой вердикт выносится на уровне правительств и при голосовании не хватило всего одного голоса для того, чтобы это решение было отклонено, отметил помощник президента. Такое решение, конечно, было принято под очень сильным давлением Украины, добавил он.
По словам Фурсенко, эта ситуация лишний раз демонстрирует, насколько сегодня политизированы все сферы, включая область науки. Он также подчеркнул, что об исключении российских учёных из проектов ЦЕРН в первую очередь должна жалеть мировая наука, лишившаяся превосходных специалистов-практиков и исследователей.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией, в которой ведутся исследования в области физики высоких энергий. В её состав входят 20 государств. Теперь лаборатория прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, связанными с Россией.
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По словам Фурсенко, эта ситуация лишний раз демонстрирует, насколько сегодня политизированы все сферы, включая область науки. Он также подчеркнул, что об исключении российских учёных из проектов ЦЕРН в первую очередь должна жалеть мировая наука, лишившаяся превосходных специалистов-практиков и исследователей.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией, в которой ведутся исследования в области физики высоких энергий. В её состав входят 20 государств. Теперь лаборатория прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, связанными с Россией.
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Александр Бойцов