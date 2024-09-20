Российским ученым закрывают доступ к Большому адронному коллайдеру

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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) закроет доступ к Большому адронному коллайдеру (БАК) российским ученым и связанными с Россией организациям с 1 декабря. Об этом 20 сентября сообщил журнал Nature.
Кроем этого все связанные с Россией физики в начале декабря должны сдать швейцарские и французские виды на жительство, так как БАК расположен в Швейцарии.
При этом ЦЕРН будет продолжать работать над проектами, которые уже запустили в сотрудничестве с Россией. Речь идет о 270 работниках российского Объединенного института ядерных исследований, которые проводят эксперименты на коллайдере NICA в Дубне.
В организации признали тяжелые последствия для науки. Помимо российских физиков, фонд БАК к 2029 году потеряет взносы от России на сумму 47 миллиардов долларов.
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«Желающим работать на объектах европейской организации придется прекратить сотрудничество с российскими институтами», — пишет издание.
При этом ЦЕРН будет продолжать работать над проектами, которые уже запустили в сотрудничестве с Россией. Речь идет о 270 работниках российского Объединенного института ядерных исследований, которые проводят эксперименты на коллайдере NICA в Дубне.
В организации признали тяжелые последствия для науки. Помимо российских физиков, фонд БАК к 2029 году потеряет взносы от России на сумму 47 миллиардов долларов.
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Лия Мурадьян