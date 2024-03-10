Гарибашвили: Риски вовлечения Грузии в военный конфликт сохраняется

Грузия все еще стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия «второго фронта» против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя правящей партии «Грузинская мечта» и экс-премьера страны Ираклия Гарибашвили.
По словам политика, победа «Грузинской мечты» считается единственным альтернативным решением для сохранения мира, стабильности и развития.
Ранее действующий премьер-министр Грузии (и экс-председатель «Грузинской мечты») Ираклий Кобахидзе выразил огорчение из-за заявлений официальных украинских лиц об открытии «второго фронта». Он подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину в политическом плане и оказывает необходимую гуманитарную помощь. Однако к антироссийским санкциям страна присоединяться не собирается.
Кобахидзе пояснил, что по вопросу санкций против России в Грузии есть четкая позиция, вводиться они не будут из-за «весьма сильных аргументов».
Читайте также:
Грузия не поддержит антироссийские санкции и не станет открывать «второй фронт»
Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что покидает свой пост
Политолог Оленченко: ЕК пытается противодействовать связям РФ и Грузии
Ранее действующий премьер-министр Грузии (и экс-председатель «Грузинской мечты») Ираклий Кобахидзе выразил огорчение из-за заявлений официальных украинских лиц об открытии «второго фронта». Он подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину в политическом плане и оказывает необходимую гуманитарную помощь. Однако к антироссийским санкциям страна присоединяться не собирается.
Читайте также:
Грузия не поддержит антироссийские санкции и не станет открывать «второй фронт»
Политолог Оленченко: ЕК пытается противодействовать связям РФ и Грузии
Артем Путинцев