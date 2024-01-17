Политолог Оленченко: ЕК пытается противодействовать связям РФ и Грузии

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал инициативу Еврокомиссии по «борьбе» с дезинформацией в Грузии и «иностранным вмешательством и манипулированием» попыткой противодействовать развитию естественных территориально-исторических связей государства с Россией.
«Они стремятся влиять на политическое руководство в стране, противодействовать дальнейшему развитию исторических связей Грузии и России, пытаются создать антироссийские настроения. Мне так видится цель этого проекта, если отшелушить всякие красивые слова о «борьбе с дезинформацией» и «развитии гражданского общества», — прокомментировал в беседе с RT Оленченко.
Специалист подчеркнул, что в ЕК под понятием «дезинформация» понимают всё то, что не совпадает с общеевропейской риторикой.
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