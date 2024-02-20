Гаврилов: ЕС сменит тон, когда ВС РФ подойдут к западным границам Украины

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Отношение европейских стран к России в диалоге о безопасности изменится, когда ВС РФ подойдут к западным границам Украины рядом с восточными государствами Евросоюза. Так считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Я думаю, накал будет снижен, когда войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии, Словакии. И тон совершенно будет другой», - заявил Гаврилов в эфире канала «Россия 24».
По его словам, в подобной ситуации могут начаться серьезные разговоры на тему «сдержек, гарантий и балансов». Он добавил, что именно такой сценарий предсказывают разумные контрагенты.
Санкции принимают в ответ на якобы «незаконное признание, оккупацию или аннексию Россией некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины».
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Элина Позднякова