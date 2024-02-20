Североатлантический альянс испугался российских амбиций

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В странах Североатлантического альянса (НАТО) нарастает обеспокоенность по поводу растущих амбиций России и потенциальных планов прямого военного столкновения со странами, входящими в его состав. Об этом пишет бывший посол США в НАТО Ивао Даалдер в статье для издания Politico.
«Хотя успехи России на местах вызывают тревогу, союзники по НАТО также все больше беспокоятся о том, что у Москвы есть более масштабные амбиции, такие как, в конечном счете, прямой вызов НАТО», — отмечает Даалдер.По словам автора, подобные опасения не являются непосредственной угрозой, однако вероятность такого сценария воспринимается в альянсе чрезвычайно серьезно.
«Мы должны дать Москве понять, что любое нападение на страну НАТО будет воспринято как нападение на всех нас, и мы ответим соответственно», — заключает Даалдер.
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Сергей Калугин