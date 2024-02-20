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Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 2025 года

20 февраля 2024, 09:30
Фото: IStock/sinonimas

Фото: IStock/sinonimas

Евросоюз продлил действие санкций в отношении России на год. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.
Согласно документу, который опубликован на официальном сайте журнала, Евросоюз решил сохранить все меры в отношении РФ и утвердил продление санкций в отношении России в связи с военной операцией на Украине до 24 февраля 2025 года.
«До тех пор, пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьёзным нарушением международного права, целесообразно сохранить все меры, введённые в настоящее время Союзом, и принять дополнительные меры, если это необходимо. Следовательно, ограничительные меры, содержащиеся в Решении, должны быть продлены ещё на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года», — говорится в тексте.

Решение вступает в силу на следующий день после публикации.

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#евросоюз
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Стала известна дата обращения Путина к Федеральному Собранию
Путин обратится к Федеральному собранию 29 февраля
20 февраля 2024, 10:22

Фото: Сайт Кремля

Стала известна дата обращения президента России к Федеральному Собранию. Об этом сообщили в Кремле.
Напомним, глава государства обращается к Федеральному Собранию с посланием ежегодно. Мероприятие не проходило в 2017 и в 2022 годах. В первый раз обращение перенесли из-за избирательной кампании президента, во второй раз пресс-секретарь главы государства объяснил это плотным графиком. Сам президент объяснял это динамикой событий. По его словам, было «сложновато зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

В 2024 году обращение Владимира Путина Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием запланировано на 29 февраля. Ориентировочные темы обращения Кремль пока не раскрывает.

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#кремль
#обращения
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#владимир путин
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«Не удастся»: Азаров прокомментировал попытки властей сделать из Украины «анти-Россию»
Азаров: Киеву не удастся превратить Украины в «анти-Россию»
20 февраля 2024, 10:21

Фото: iStock/Diy13

Киевским властям не удастся превратить Украину в «анти-Россию», с таким заявлением выступил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью для «РИА Новости».
«Они (киевские власти) последовательно все уничтожают. Для чего? Чтобы все-таки Украина стала «анти-Россией». Удастся ли им это сделать? Я думаю, что для значительной части украинцев это не удастся, хотя конфликты происходят и в семьях», — прокомментировал ситуацию Азаров.

Бывший премьер-министр заявил, что несмотря на разгоревшийся между странами конфликт многие люди продолжают сохранять связь сво своими родственниками по обе стороны границы. В пример Азаров привёл нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, родители которого живут в России.

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#украина
#россия
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Президент Сербии охарактеризовал отношения с Россией пословицей
Вучич: друг познается в беде, отношения России и Сербии это показали
20 февраля 2024, 10:17

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя российско-сербские отношения, описал их пословицей «друг познается в беде». Об этом политик заявил в беседе с ТАСС.

«В сербском и русском, а также во всех англосаксонских, германских языках есть пословица, заключающаяся в том, что настоящий друг познается в беде. Легко быть другом в легкие моменты. Оставаться другом, оставаться честным тогда, когда трудно, именно в такие моменты ты показываешь свое истинное лицо», — подметил глава Сербии.
По словам политика, Сербия более чем справедлива к России и русскому народу. Вучич также обратил внимание, что изредка он руководствуется только прагматичностью и рационализмом, но жизнь уже продемонстрировала ему что «человеческое достоинство и человеческая натура лучше всего ценятся в трудные времена».

Ранее Вучич рассказал, в чем отличие украинцев и россиян в Сербии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жизнь
#отношения
#сербия
#вучич
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Североатлантический альянс испугался российских амбиций
В НАТО испугались прямого столкновения с Россией
20 февраля 2024, 10:06

Фото: defense.gov

В странах Североатлантического альянса (НАТО) нарастает обеспокоенность по поводу растущих амбиций России и потенциальных планов прямого военного столкновения со странами, входящими в его состав. Об этом пишет бывший посол США в НАТО Ивао Даалдер в статье для издания Politico.
«Хотя успехи России на местах вызывают тревогу, союзники по НАТО также все больше беспокоятся о том, что у Москвы есть более масштабные амбиции, такие как, в конечном счете, прямой вызов НАТО», — отмечает Даалдер.
По словам автора, подобные опасения не являются непосредственной угрозой, однако вероятность такого сценария воспринимается в альянсе чрезвычайно серьезно.

Бывший посол также указывает, что наращивание военной мощи России и ее растущее присутствие в приграничных регионах со странами НАТО, такими как Польшей и Литвой, усиливают эти опасения. В статье отмечается, что НАТО уже предпринимает шаги по укреплению своей обороны, включая развертывание дополнительных сил в Восточной Европе и усиление кибернетической безопасности. Однако, по мнению автора, альянсу необходимо предпринять еще более активные действия, чтобы сдержать амбиции России.

«Мы должны дать Москве понять, что любое нападение на страну НАТО будет воспринято как нападение на всех нас, и мы ответим соответственно», — заключает Даалдер.

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#нападение
#нато
#евросоюз
#россия
#конфликт
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Киев предлагал убитому в Испании Кузьминову остаться на Украине ради безопасности
Данилов: Убитому в Испании лётчику Кузьминову предлагали остаться на Украине
20 февраля 2024, 10:06

Фото: iStock/Silent_GOS

Убитому в Испании российскому лётчику Максиму Кузнецову предлагали остаться на Украине, об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в интервью для «Украинской правды».
«Люди если имеют отношение к тем или иным событиям, конечно, должны быть бдительными, должны заботиться о ситуации. Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен», — прокомментировал ситуацию Данилов.

Напомним, сообщения об убийстве лётчика-предателя ​стали появляться в СМИ накануне вечером. Сообщалось, что тело Кузьминова обнаружили 17 февраля в муниципалитете Вильяхойоса. По неподтверждённой информации, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине.

В ГУР Украины информацию о смерти пилота подтвердили практически сразу, а испанской полиции заявили о начале расследования.

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#испания
#лётчик
#убийство
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В США заявили, что разногласия Запада только подчёркивают превосходство России
Профессор Мохан: Разногласия Запада контрастирую с единством России
20 февраля 2024, 09:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Стойкая позиция России стала ещё более очевидна на фоне разногласий, царящих в западном мире, об этом заявил профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан в интервью для Foreign Policy.
«Разногласия остро ощущаются внутри США, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы. Они контрастируют с очевидным единством в России», — прокомментировал ситуацию Мохан.

По его словам, подобная ситуация сложилась на фоне провальных результатов контрнаступления Вооружённых сил Украины в 2023 году, а также отсутствия каких-либо результатов украинской армии на полях СВО. Профессор отметил, что мнение западных союзников Киева по поводу продолжения помощи ВСУ становится всё более разрозненным и неоднозначным.

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#сша
#украина
#сво
#всу
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Уголовную ответственность введут в России за отрицание геноцида во время ВОВ
За отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны введут уголовную ответственность
20 февраля 2024, 09:13

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

20 февраля 2023 года в Государственную Думу РФ будет внесены поправки, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание геноцида, совершенного в период Великой Отечественной войны (ВОВ). Как следует из текста законопроекта, опубликованного в Telegram-канале издания «Известия», инициаторами инициативы выступили депутаты фракций «Справедливая Россия — За правду» и «Единая Россия».
Поводом для разработки законопроекта послужили участившиеся случаи публичных высказываний, направленных на искажение исторических фактов и отрицание геноцида, совершенного нацистской Германией и ее пособниками на территории СССР. За последние три года подобные факты были установлены судами в 13 регионах России.

«Этот документ направлен на недопущение попыток фальсификации событий истории и пересмотра итогов той страшной войны», — заявил один из авторов проекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
За отрицание геноцида, совершённого в период ВОВ, законопроектом предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до трех лет. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Государственной Думой в весеннюю сессию.

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#россия
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#законопроект
#сергей миронов
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В Госдуме ответили на возможную поставку ВСУ ракет ATACMS увеличенной дальности
Депутат ГД Шеремет призвал признать США страной-агрессором из-за поставок оружия
20 февраля 2024, 09:05

Фото: istock / rarrarorro

Депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет призвал признать Соединенные Штаты страной-агрессором. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого стало известно, что администрация президента Америки Джо Байдена занимается вопросом Украины о предоставлении новых баллистических ракет ATACMS увеличенной дальности.

«Фактически американцы напрямую втянуты в этот конфликт и являются одной из его сторон», – отметил Шеремет.
Политик обратил внимание, американские военные под видом наемников едут на Украину, а разведывательные дроны НАТО координируют ракетные атаки украинской армии на Крым.

Ранее стало известно, что в США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
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СМИ: Конгрессмены предложили новый проект помощи Украине
Hill: В США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине
20 февраля 2024, 08:12

Фото: istock / Andrii Atanov

Законодатели палаты представителей США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Инициаторами идеи стали демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик. Об этом сообщает The Hill.

«Позиция Украины находится под угрозой. Заканчиваются боеприпасы, и они отступают... Это прямой результат тупиковой ситуации в конгрессе», — указано в письме.
Как считают авторы законопроекта, Украина «может потерпеть неудачу», если не будет получать вооружение и боеприпасы от Соединенных Штатов.

Отмечается, что проект включает в себя меры по защите границы с Мексикой. Законопроект предлагает выделить Украине $47 млрд, $10 млрд — Израилю. Помимо этого, предлагается выделить $5 млрд на защиту Индо-Тихоокеанского региона, $2 млрд — на поддержку операций американского Центрального командования на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Китай не продаёт оружие ни одной из сторон украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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