Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 2025 года

В странах Североатлантического альянса (НАТО) нарастает обеспокоенность по поводу растущих амбиций России и потенциальных планов прямого военного столкновения со странами, входящими в его состав. Об этом пишет бывший посол США в НАТО Ивао Даалдер в статье для издания Politico.