Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 2025 года

Фото: IStock/sinonimas
Евросоюз продлил действие санкций в отношении России на год. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.
Согласно документу, который опубликован на официальном сайте журнала, Евросоюз решил сохранить все меры в отношении РФ и утвердил продление санкций в отношении России в связи с военной операцией на Украине до 24 февраля 2025 года.
Решение вступает в силу на следующий день после публикации.
Читайте также:
Кулеба призвал Евросоюз отдать Киеву все снаряды и отменить экспорт оружия
Евросоюз может ввести санкции против Северной Кореи из-за России
Евросоюз планирует после спецоперации сделать ВСУ частью своей армии
«До тех пор, пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьёзным нарушением международного права, целесообразно сохранить все меры, введённые в настоящее время Союзом, и принять дополнительные меры, если это необходимо. Следовательно, ограничительные меры, содержащиеся в Решении, должны быть продлены ещё на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года», — говорится в тексте.
Читайте также:
Кулеба призвал Евросоюз отдать Киеву все снаряды и отменить экспорт оружия
Евросоюз может ввести санкции против Северной Кореи из-за России
Евросоюз планирует после спецоперации сделать ВСУ частью своей армии
Екатерина Шмакова