Гаврилов: следующим предложением России к Киеву станет документ о капитуляции

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Следующим предложением России к Киеву станет документ о капитуляции.
Такое мнение в эфире телеканала «Россия-24» выразил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, отказ Киева от мирных инициатив Москвы прохождением точки невозврата.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к переговорам, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Одно из них — нейтральный и безъядерный статус Киева.
Позднее Зеленский назвал это ультиматумом.
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По его словам, отказ Киева от мирных инициатив Москвы прохождением точки невозврата.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к переговорам, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Одно из них — нейтральный и безъядерный статус Киева.
Позднее Зеленский назвал это ультиматумом.
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Алёна Самарева