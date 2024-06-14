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Гаврилов: следующим предложением России к Киеву станет документ о капитуляции

14 июня 2024, 22:07
Фото: istockphoto/macky_ch

Фото: istockphoto/macky_ch

Следующим предложением России к Киеву станет документ о капитуляции.
Такое мнение в эфире телеканала «Россия-24» выразил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, отказ Киева от мирных инициатив Москвы прохождением точки невозврата.



В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к переговорам, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Одно из них — нейтральный и безъядерный статус Киева.

Позднее Зеленский назвал это ультиматумом.

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#россия
#киев
#документы
Белый дом назвал кредит G7 для Украины грантом без необходимости возмещения
Белый дом: кредит G7 для Киева дан как безвозвратный грант
14 июня 2024, 22:36

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Белый дом заявил, что кредит «Большой семерки» на 50 миллиардов долларов Киев может рассматривать как грант.
Украине не придется ничего возмещать, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Как добавил представитель администрации США, заем будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

Чиновник подчеркнул, что от Киева не ждут возмещения никакой части займа из собственного бюджета. И это не изменит отношения долга к ВВП в стране.

В предоставлении кредита поучаствуют все страны G7, добавил дипломат. Каждая из них в разной степени.

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#украина
#европа
#финансирование
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Страны G7 заявили о недопустимости применения Россией ядерного оружия на Украине
14 июня 2024, 21:23

Фото:istockphoto/Bet_Noire

О недопустимости применения ядерного оружия в украинском конфликте заявили страны «Большой семерки» (G7) в рамках саммита в Италии.
«Любое применение Россией ядерного оружия в контексте агрессии против Украины было бы недопустимым», – говорится в финальном заявлении.

Кроме того, «Группа семи» осуждает размещение ядерных вооружений на территории Белоруссии. Ранее страны-участницы G7 потребовали от России выплатить Украине почти полтриллиона долларов.

Уточнялось, что киевскому режиму могут выдать кредит на 50 миллиардов долларов, гасить который будут из доходов по замороженным российским активам. Саммитом также обсуждался вопрос об ужесточении контроля над ценником на российское черное золото.

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#мир
#россия
#украина
#ядерное оружие
#новости
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Страны G7 призвали Китай не поддерживать РФ
Страны G7 призвали КНР надавить на Россию вместо ее поддержки
14 июня 2024, 20:54

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны G7, поставляющие Киеву оружие, обеспокоены поддержкой РФ со стороны КНР и призывают Пекин оказать давление на Москву.
Такое заявление сделали страны «Большой семерки» по итогам саммита в Италии, пишет информационное агентство РИА Новости.

Участники призвали Китай оказать на Россию давление, чтобы страна прекратила проведение специальной военной операции.

По их мнению, Китай должен поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности.

Также страны «Большой семерки» подчеркнули, что постоянная поддержка КНР российской оборонно-промышленной базы позволяет государству продолжать специальную военную операцию.

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#китай
#россия
#европа
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На конференции по Украине в Швейцарии обсудят обмен пленными и репатриацию детей
14 июня 2024, 20:12

Фото: istockphoto/william87

Обмен военнопленными и репатриация детей будет обсуждаться в рамках швейцарского саммита по Украине. Об этом сообщается в заявлении, которое размещено на сайте Федерального совета страны. Также представители 92 стран и восьми организаций смогут обсудить освобождение гражданских лиц, продовольственную и ядерную безопасность.
Саммит по Украине состоится в Бюргенштоке 15-16 июня. Участие подтвердили Евросоюз, Совет Европы, ООН и 57 глав государств. Американский президент Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин, а также бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не станут участвовать.

Швейцария не пригласила Россию, в Кремле прокомментировали, что искать выход из ситуации в конфликте на Украине без участия РФ, бесперспективно и нелогично.

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#россия
#швейцария
#украина
#саммит
#новости
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Названа цель Швейцарии в конференции по Украине
Келин: Швейцария на саммите хочет реанимировать легитимность Зеленского
14 июня 2024, 19:49

Фото: iStock/william87

Одна из целей конференции по Украине в Швейцарии — оказание помощи в реанимировании легитимности Владимира Зеленского.
Об этом сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин, сообщает информационное агентство РИА Новости.

По его словам, одна из целей конференции — помочь реанимировать легитимность Владимира Зеленского.

Конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине.

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#швейцария
#украина
#россия
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Путин встретился с участниками программы «Время героев» в Подмосковье
14 июня 2024, 19:48

Фото: Сайт Кремля

Встречу с участниками спецоперации, которые также участвуют в кадровой программе «Время героев» проводит президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Мероприятие проходит в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье.
Программа «Время героев» направлена на подготовку квалифицированных управленцев из числа участников спецоперации на Украине для их выдвижения впоследствии на должности руководителей в системе государственного управления.

Первый набор начал обучаться 27 мая, образование сейчас получают 83 человека. Его длительность составит два года, после чего обучающиеся получат магистерские дипломы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кроме того, программа «Время героев» позволит пройти профессиональную переподготовку в очно-заочной форме и повысить квалификацию в заочной.

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#россия
#владимир путин
#подмосковье
#новости
#спецоперация
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Песков: Предложение Путина по Украине не ультиматум, а мирная инициатива
14 июня 2024, 19:13

Фото: сайт Кремля

Предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине несёт мирный и конструктивный характер. Оно комплексное, очень продуманное и глубокое.
Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал слова российского лидера ультиматумом.

«Это неверное понимание. Это именно мирная инициатива», — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что со времени последних переговоров России и Украины в 2022 году в Стамбуле ситуация изменилась как де-юре, так и де-факто. Следует учитывать геополитическую ситуацию после того, как в состав России в соответствие с международным правом и в результате референдумов вошли четыре новых региона.

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#заявление
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#владимир зеленский
#переговоры
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Страны G7 осудили атаки хуситов на суда в Красном море и Аденском заливе
14 июня 2024, 19:05

Фото: РИА Новости/Осама аль-Сабахи

Атаки хуситов на корабли на Ближнем Востоке осудили страны «Большой семерки». Об этом говорится в заявлении саммита G7 в Италии.
«Мы осуждаем продолжающиеся атаки хуситов на международные и коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе», — говорится в заявлении.

«Группа семи» также призвала хуситов к соблюдению норм международного права. Страны-участницы блока охарактеризовали нападения со стороны движения Йемена как дестабилизирующие ситуацию в регионе и незаконные.

Хуситами контролируется большая часть побережья Йемена в Красном море. Ранее они заявляли о том, что поддерживают Палестину и намерены бить любые корабли, которые связаны с Израилем.

Представители движения хуситов призвали другие государства отозвать с них экипажи, а также не приближаться к ним в водном пространстве. Вместе с тем они не препятствуют свободному судоходству в регионе. На фоне текущих событий ряд компаний приостановил перевозки через Красное море.

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#мир
#израиль
#хуситы
#йемен
#новости
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Слуцкий призывает Запад прислушиваться к предложениям Путина по Украине
Слуцкий: если Запад не хочет третьей мировой, надо прислушаться к Путину
14 июня 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Если Западе не хочет третьей мировой войны, ему следует прислушаться к предложениям президента России Владимира Путина по Украине.
Такое мнение высказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Как написал политик в своем Telegram-канале, Россия выдвигает реальную «формулу мира» для обеспечения глобальной безопасности и выхода из общего кризиса.

Он подчеркнул, что миф о том, что Россия не готова к переговорам полностью развеян. Более того, совершенно понятны их условия. Путь для них открыт, добавил Слуцкий.

По словам депутата, тем, кто решил потратить свое время на участие в конференции в Швейцарии, будет о чем всерьез поговорить.

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#россия
#европа
#госдума
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