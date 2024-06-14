Предложение мира Украине, битва за Донбасс и легитимность Зеленского: Главные заявления Путина

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ.
О самых важных заявлениях расскажет редакция «Радио 1».
Путин провел встречу с руководством МИД РФ
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел. Она проходила в здании МИД на Смоленской-Сенной площади. В начале беседы российский лидер поблагодарил сотрудников МИД РФ за напряженную работу в интересах России.
Он отметил, что все задачи, стоящие перед МИД РФ, направлены на создание условий для устойчивого развития и повышения безопасности страны.
Россия будет содействовать плавному расширению БРИКС
Путин отметил растущий интерес других стран к формату БРИКС. Россия будет содействовать плавному включению новых участников в БРИКС.
По словам российского лидера, потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.
Россия заинтересована в развитии диалога о неделимой безопасности в ООН
Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, заявил Владимир Путин.
Россия предлагала Западу конструктивные решения в области безопасности
Путин сообщил, что Россия много раз предлагала странам Запада решения по созданию оптимальной для всех системы международной безопасности, но Запад игнорировал ее идеи.
Он уточнил, что западные партнёры в лучшем случае предлагали обсудить второстепенные вопросы или выгодные для себя темы.
По словам президента, эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел, мир близко подошел к точке невозврата.
Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии
Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом
Президент добавил, что отношения России с европейскими странами деградировали.
Путин заявил о крахе ЕАСБ
Президент России Владимир Путин заявил, что Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую же придется создавать.
Путин осудил попытки США сохранить имперский статус
Штаты игнорируют интересы простых американцев и в погоне за своими имперскими амбициями истощают страну.
По словам президента, так называемые правящие круги в Штатах занимаются распространением собственной идеологии по всему миру, сохранением своего имперского статуса, доминирования, а также ведут страну по пути деградации.
Путин пригрозил ответом за воровство российских активов
Президент России Владимир Путин заявил, что следующими в очереди на изъятие государственных активов Западом может быть кто угодно.
Киев отказался решить конфликт путём вывода своих войск из Донбасса
Россия предлагала Украине вывести свои войска с территории Донбасса и разрешить ситуацию таким образом. Однако эта инициатива была отвергнута киевскими властями. По словам главы государства, на Западе постоянно звучит тезис о том, что Россия — агрессор, что она начала войну в рамках специальной военной операции. На самом деле киевский режим, после того, как жители части Украины в полном соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия. Это и есть настоящая агрессия, подчеркнул он.
НАТО пыталась превратить Украину в плацдарм против России
Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Белоруссии о разработке хартии многообразия для 21 века и поручил МИД РФ проработать данный документ с партнерами и заинтересованными странами.
Россия допускала сохранение Херсона и Запорожья за Украиной
Россия в марте 2022 года допускала сохранение суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, для этого должен был оставаться открытым сухопутный коридор в Крым.
Российские войска в 2022 году не собирались штурмовать Киев.
Путин объяснил, для чего Киеву нужна была провокация в Буче
Провокация в Буче была необходима Украине для того, чтобы оправдать в глазах мирового сообщества свой отказ от договорённостей с Россией. Не последнюю роль в отказе Украины от мирных переговоров сыграли западные союзники Киева, прежде всего, Великобритания. А инсценировка в Буче стала лишь хорошим поводом для отказа от мирных инициатив Москвы, добавил глава российского государства.
Киев был готов ограничить размер вооруженных сил
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в обмен на гарантии безопасности согласна была ограничить размер вооруженных сил, не размещать иностранный военный контингент и отказалась бы от учений.
Легитимность Зеленского невозможно восстановить
Президент РФ Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
России все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский, здесь есть пропагандистская составляющая. Путин отметил, что Верховная Рада Украины является легитимным органом власти, в отличие от исполнительной.
Путин озвучил мирное предложение РФ по урегулированию конфликта на Украине
Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.
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Путин: Киев готовил атаку на Новороссию и Донбасс
Путин провел встречу с руководством МИД РФ
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел. Она проходила в здании МИД на Смоленской-Сенной площади. В начале беседы российский лидер поблагодарил сотрудников МИД РФ за напряженную работу в интересах России.
«Мир стремительно меняется и как прежде уже не будет, все больше стран стремится к самодостаточности», — сказал глава государства, открывая встречу.
Он отметил, что все задачи, стоящие перед МИД РФ, направлены на создание условий для устойчивого развития и повышения безопасности страны.
«Как прежде уже не будет»: Путин проводит встречу с руководством МИД РФ
Россия будет содействовать плавному расширению БРИКС
Путин отметил растущий интерес других стран к формату БРИКС. Россия будет содействовать плавному включению новых участников в БРИКС.
«Такой образ будущего созвучен устремлением абсолютного большинства стран мира. И мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС, основанного на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу. В рамках российского председательства в этом году будем содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры», — сказал президент.
По словам российского лидера, потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.
Россия заинтересована в развитии диалога о неделимой безопасности в ООН
Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, заявил Владимир Путин.
«Так, с коллегами по Содружеству Независимых Государств мы согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. Пригласили партнеров к разговору по этой тематике и на других международных площадках, в первую очередь в ШОС и БРИКС. Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьезное развитие и в стенах ООН, в том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности», — сказал российский лидер.
Россия предлагала Западу конструктивные решения в области безопасности
Путин сообщил, что Россия много раз предлагала странам Запада решения по созданию оптимальной для всех системы международной безопасности, но Запад игнорировал ее идеи.
«Все наши многократные попытки вразумить страны Запада не находили вообще никакого ответа. Западные страны, будучи уверены в собственной силе и способности навязать остальному миру всё что угодно, просто игнорировали другие мнения», — сказал глава государства.
Он уточнил, что западные партнёры в лучшем случае предлагали обсудить второстепенные вопросы или выгодные для себя темы.
По словам президента, эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел, мир близко подошел к точке невозврата.
«Напомню также, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. Совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружением на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата», — добавил Путин.
Путин: РФ предлагала Западу конструктивные решения в области безопасности
Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии
«Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе», — заявил российский лидер.
Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом
«Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Я много раз говорил об этом, и в этом зале нечего повторять многократно, все мы понимаем, что это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений», — сказал он.
Президент добавил, что отношения России с европейскими странами деградировали.
Путин заявил о крахе ЕАСБ
Президент России Владимир Путин заявил, что Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую же придется создавать.
«У мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный и справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать... Мы неизменно указывали на ошибочность курса Запада... Мы являемся свидетелями краха евроатлантической безопасности. Фактически надо создавать его заново, сформулировать в Евразии контур новой безопасности», — сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ.
Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом
Путин осудил попытки США сохранить имперский статус
Штаты игнорируют интересы простых американцев и в погоне за своими имперскими амбициями истощают страну.
«Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, условия давно были бы стабилизированы», – сказал он.
По словам президента, так называемые правящие круги в Штатах занимаются распространением собственной идеологии по всему миру, сохранением своего имперского статуса, доминирования, а также ведут страну по пути деградации.
Путин пригрозил ответом за воровство российских активов
«Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов... Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется», — сказал он.
Президент России Владимир Путин заявил, что следующими в очереди на изъятие государственных активов Западом может быть кто угодно.
Путин пригрозил ответить за воровство российских активов
Киев отказался решить конфликт путём вывода своих войск из Донбасса
Россия предлагала Украине вывести свои войска с территории Донбасса и разрешить ситуацию таким образом. Однако эта инициатива была отвергнута киевскими властями. По словам главы государства, на Западе постоянно звучит тезис о том, что Россия — агрессор, что она начала войну в рамках специальной военной операции. На самом деле киевский режим, после того, как жители части Украины в полном соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия. Это и есть настоящая агрессия, подчеркнул он.
НАТО пыталась превратить Украину в плацдарм против России
«Состоялось пять, а теперь уже и шесть волн расширения НАТО. Они пытались превратить в свой плацдарм и Украину, сделать ее анти-Россией. Ради достижения этих целей вкладывали деньги, ресурсы, покупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали группировки неонацистов и радикалов. Делали все, чтобы подорвать наши государственные связи, разъединить, натравить друг на друга наши народы», — сказал президент.
Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Белоруссии о разработке хартии многообразия для 21 века и поручил МИД РФ проработать данный документ с партнерами и заинтересованными странами.
«В этой связи поддерживаем инициативу белорусских друзей, разработать программный документ, хартию многополярности и многообразия в 21 веке... Считаю важным и прошу глубоко проработать такой документ с нашими партнерами и со всеми заинтересованными государствами», — заявил он.
Россия допускала сохранение Херсона и Запорожья за Украиной
Россия в марте 2022 года допускала сохранение суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, для этого должен был оставаться открытым сухопутный коридор в Крым.
«Сейчас положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и ЛДНР вошли в состав Российской Федерации», — заявил глава государства.
Российские войска в 2022 году не собирались штурмовать Киев.
«В феврале-марте 2022 года наши войска, как известно, подошли к Киеву… Что хочу сказать по этому поводу, наши соединения действительно стояли у Киева, и у военных ведомств, у силового блока, были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трёхмиллионного города не было», — отметил президент.
Путин объяснил, для чего Киеву нужна была провокация в Буче
Провокация в Буче была необходима Украине для того, чтобы оправдать в глазах мирового сообщества свой отказ от договорённостей с Россией. Не последнюю роль в отказе Украины от мирных переговоров сыграли западные союзники Киева, прежде всего, Великобритания. А инсценировка в Буче стала лишь хорошим поводом для отказа от мирных инициатив Москвы, добавил глава российского государства.
Путин объяснил, для чего Киеву нужна была провокация в Буче
Киев был готов ограничить размер вооруженных сил
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в обмен на гарантии безопасности согласна была ограничить размер вооруженных сил, не размещать иностранный военный контингент и отказалась бы от учений.
«Имелось в виду, что будет принят украинский закон о запрете нацистской идеологии в любых его проявлениях... Украина в обмен на международные гарантии безопасности ограничивала бы размер своих вооруженных сил, принимала обязательство не вступать в военные союзы, не разрешать у себя иностранные военные базы, не размещать их контингенты, не проводить военные учения на своей территории. Всё написано на бумаге», — сказал лидер России.
Легитимность Зеленского невозможно восстановить
Президент РФ Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», — сказал он.
России все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский, здесь есть пропагандистская составляющая. Путин отметил, что Верховная Рада Украины является легитимным органом власти, в отличие от исполнительной.
Путин назвал главное условие для переговоров с Украиной
Путин озвучил мирное предложение РФ по урегулированию конфликта на Украине
Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.
«Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно», — отметил глава государства.
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Дарья Осипова