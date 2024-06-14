Киев отказался от нового мирного предложения РФ

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Киевский режим отказался от мирного предложения России. Так, в социальных сетях советник главы офиса бывшего президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал новую инициативу российского лидера Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине.
«Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения», – говорится в публикации.
По утверждению Подоляка, принятие внеблокового статуса Киевом, что предполагают мирные российские предложения, якобы «оставит Украину беззащитной». Кроме того, политик отверг и прочие составляющие российской мирной инициативы.
До этого глава государства Владимир Путин заявлял о выступлении России с новым мирным предложением по урегулированию украинского конфликта. Инициатива предусматривает признание статуса крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов.
Кроме того, речь идет о закреплении безъядерного и внеблокового статусов Украины, ее демилитаризации и денацификации и отмене ограничений в отношении России. Вместе с тем, чтобы переговоры начались, Киев должен вывести войска с территории новых регионов РФ.
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Никита Кротов