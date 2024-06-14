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Киев отказался от нового мирного предложения РФ

Советник главы ОП Украины Подоляк отверг новое мирное предложение РФ
14 июня 2024, 15:46
Фото:istockphoto/ciud

Фото:istockphoto/ciud

Киевский режим отказался от мирного предложения России. Так, в социальных сетях советник главы офиса бывшего президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал новую инициативу российского лидера Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине.
«Ничего нового в этом нет, нет реального мирного предложения», – говорится в публикации.

По утверждению Подоляка, принятие внеблокового статуса Киевом, что предполагают мирные российские предложения, якобы «оставит Украину беззащитной». Кроме того, политик отверг и прочие составляющие российской мирной инициативы.



До этого глава государства Владимир Путин заявлял о выступлении России с новым мирным предложением по урегулированию украинского конфликта. Инициатива предусматривает признание статуса крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов.

Кроме того, речь идет о закреплении безъядерного и внеблокового статусов Украины, ее демилитаризации и денацификации и отмене ограничений в отношении России. Вместе с тем, чтобы переговоры начались, Киев должен вывести войска с территории новых регионов РФ.

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#россия
#украина
#война
#спецоперация
#владимир путин
#киев
#новости
Ереван направил Минску ноту протеста после слов пресс-секретаря МИД Белоруссии
14 июня 2024, 16:28

Фото: istockphoto/sezer ozger

Министерство иностранных дел Армении выразило протест в связи с заявлением пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза. Минску предъявлена соответствующая нота.
Ранее Глаз заявил, что Белоруссия не намерена ухудшать отношения с Арменией, как бы ту не подталкивали к этому внешние игроки. Белорусский дипломат также подчеркнул, что Минск не стремится вмешиваться во внутренние дела других стран, уважает армянский народ и «искренне желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей».

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян заявила, что подобный комментарий является вмешательством во внутренние дела Армении, в связи с чем белорусской стороне направлена нота протеста. Она также добавила, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. Для Беларуси сейчас это роскошь, добавила Бадалян.

Стоит отметить, что накануне, 13 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что официальные лица республики, в том числе и он сам, не будут посещать Белоруссию до тех пор, пока там не сменится власть.

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#власть
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#министр
#отношения
#дипломат
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Предложение мира Украине, битва за Донбасс и легитимность Зеленского: Главные заявления Путина
14 июня 2024, 15:50

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ.
О самых важных заявлениях расскажет редакция «Радио 1».

Путин провел встречу с руководством МИД РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел. Она проходила в здании МИД на Смоленской-Сенной площади. В начале беседы российский лидер поблагодарил сотрудников МИД РФ за напряженную работу в интересах России.

«Мир стремительно меняется и как прежде уже не будет, все больше стран стремится к самодостаточности», — сказал глава государства, открывая встречу.

Он отметил, что все задачи, стоящие перед МИД РФ, направлены на создание условий для устойчивого развития и повышения безопасности страны.

«Как прежде уже не будет»: Путин проводит встречу с руководством МИД РФ
«Как прежде уже не будет»: Путин проводит встречу с руководством МИД РФ

Россия будет содействовать плавному расширению БРИКС

Путин отметил растущий интерес других стран к формату БРИКС. Россия будет содействовать плавному включению новых участников в БРИКС.

«Такой образ будущего созвучен устремлением абсолютного большинства стран мира. И мы видим это в том числе по растущему интересу к работе такого универсального объединения, как БРИКС, основанного на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу. В рамках российского председательства в этом году будем содействовать плавному включению новых участников БРИКС в рабочие структуры», — сказал президент.

По словам российского лидера, потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка.

Россия заинтересована в развитии диалога о неделимой безопасности в ООН

Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, заявил Владимир Путин.

«Так, с коллегами по Содружеству Независимых Государств мы согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. Пригласили партнеров к разговору по этой тематике и на других международных площадках, в первую очередь в ШОС и БРИКС. Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьезное развитие и в стенах ООН, в том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности», — сказал российский лидер.

Россия предлагала Западу конструктивные решения в области безопасности

Путин сообщил, что Россия много раз предлагала странам Запада решения по созданию оптимальной для всех системы международной безопасности, но Запад игнорировал ее идеи.
«Все наши многократные попытки вразумить страны Запада не находили вообще никакого ответа. Западные страны, будучи уверены в собственной силе и способности навязать остальному миру всё что угодно, просто игнорировали другие мнения», — сказал глава государства.

Он уточнил, что западные партнёры в лучшем случае предлагали обсудить второстепенные вопросы или выгодные для себя темы.

По словам президента, эгоизм и высокомерие западных государств привели к сегодняшнему положению дел, мир близко подошел к точке невозврата.

«Напомню также, что именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. Совместно со своими натовскими сателлитами разрушили создававшуюся десятилетиями систему мер доверия и контроля над вооружением на европейском пространстве. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата», — добавил Путин.

Путин: РФ предлагала Западу конструктивные решения в области безопасности
Путин: РФ предлагала Западу конструктивные решения в области безопасности

Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии

«Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе», — заявил российский лидер.

Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом

«Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Я много раз говорил об этом, и в этом зале нечего повторять многократно, все мы понимаем, что это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений», — сказал он.

Президент добавил, что отношения России с европейскими странами деградировали.

Путин заявил о крахе ЕАСБ

Президент России Владимир Путин заявил, что Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую же придется создавать.

«У мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный и справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать... Мы неизменно указывали на ошибочность курса Запада... Мы являемся свидетелями краха евроатлантической безопасности. Фактически надо создавать его заново, сформулировать в Евразии контур новой безопасности», — сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ.

Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом
Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом

Путин осудил попытки США сохранить имперский статус

Штаты игнорируют интересы простых американцев и в погоне за своими имперскими амбициями истощают страну.

«Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, условия давно были бы стабилизированы», – сказал он.

По словам президента, так называемые правящие круги в Штатах занимаются распространением собственной идеологии по всему миру, сохранением своего имперского статуса, доминирования, а также ведут страну по пути деградации.

Путин пригрозил ответом за воровство российских активов

«Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов... Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется», — сказал он.

Президент России Владимир Путин заявил, что следующими в очереди на изъятие государственных активов Западом может быть кто угодно.

Путин пригрозил ответить за воровство российских активов
Путин пригрозил ответить за воровство российских активов

Киев отказался решить конфликт путём вывода своих войск из Донбасса

Россия предлагала Украине вывести свои войска с территории Донбасса и разрешить ситуацию таким образом. Однако эта инициатива была отвергнута киевскими властями. По словам главы государства, на Западе постоянно звучит тезис о том, что Россия — агрессор, что она начала войну в рамках специальной военной операции. На самом деле киевский режим, после того, как жители части Украины в полном соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия. Это и есть настоящая агрессия, подчеркнул он.

НАТО пыталась превратить Украину в плацдарм против России

«Состоялось пять, а теперь уже и шесть волн расширения НАТО. Они пытались превратить в свой плацдарм и Украину, сделать ее анти-Россией. Ради достижения этих целей вкладывали деньги, ресурсы, покупали политиков и целые партии, переписывали историю и образовательные программы, подкармливали и выращивали группировки неонацистов и радикалов. Делали все, чтобы подорвать наши государственные связи, разъединить, натравить друг на друга наши народы», — сказал президент.

Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Белоруссии о разработке хартии многообразия для 21 века и поручил МИД РФ проработать данный документ с партнерами и заинтересованными странами.

«В этой связи поддерживаем инициативу белорусских друзей, разработать программный документ, хартию многополярности и многообразия в 21 веке... Считаю важным и прошу глубоко проработать такой документ с нашими партнерами и со всеми заинтересованными государствами», — заявил он.

Россия допускала сохранение Херсона и Запорожья за Украиной

Россия в марте 2022 года допускала сохранение суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, для этого должен был оставаться открытым сухопутный коридор в Крым.

«Сейчас положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и ЛДНР вошли в состав Российской Федерации», — заявил глава государства.

Российские войска в 2022 году не собирались штурмовать Киев.

«В феврале-марте 2022 года наши войска, как известно, подошли к Киеву… Что хочу сказать по этому поводу, наши соединения действительно стояли у Киева, и у военных ведомств, у силового блока, были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий, но никакого политического решения о штурме трёхмиллионного города не было», — отметил президент.

Путин объяснил, для чего Киеву нужна была провокация в Буче

Провокация в Буче была необходима Украине для того, чтобы оправдать в глазах мирового сообщества свой отказ от договорённостей с Россией. Не последнюю роль в отказе Украины от мирных переговоров сыграли западные союзники Киева, прежде всего, Великобритания. А инсценировка в Буче стала лишь хорошим поводом для отказа от мирных инициатив Москвы, добавил глава российского государства.

Путин объяснил, для чего Киеву нужна была провокация в Буче
Путин объяснил, для чего Киеву нужна была провокация в Буче

Киев был готов ограничить размер вооруженных сил

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина в обмен на гарантии безопасности согласна была ограничить размер вооруженных сил, не размещать иностранный военный контингент и отказалась бы от учений.

«Имелось в виду, что будет принят украинский закон о запрете нацистской идеологии в любых его проявлениях... Украина в обмен на международные гарантии безопасности ограничивала бы размер своих вооруженных сил, принимала обязательство не вступать в военные союзы, не разрешать у себя иностранные военные базы, не размещать их контингенты, не проводить военные учения на своей территории. Всё написано на бумаге», — сказал лидер России.

Легитимность Зеленского невозможно восстановить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.

«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», — сказал он.

России все равно, какие соглашения подписывает Владимир Зеленский, здесь есть пропагандистская составляющая. Путин отметил, что Верховная Рада Украины является легитимным органом власти, в отличие от исполнительной.

Путин назвал главное условие для переговоров с Украиной
Путин назвал главное условие для переговоров с Украиной

Путин озвучил мирное предложение РФ по урегулированию конфликта на Украине

Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

«Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно», — отметил глава государства.

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#киев
#переговоры
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Economist: Карьеры киевских чиновников зависят от итогов саммита в Швейцарии
14 июня 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Дальнейшие карьеры чиновников офиса украинского президента Владимира Зеленского зависят от того, как пройдёт и чем завершится конференция в Швейцарии. Она будет проведена 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден.
Как сообщает издание The Economist со ссылкой на неназванного киевского депутата, сотрудники офиса Зеленского круглосуточно работают над организацией конференции.

«На конференцию сейчас брошены все силы. На кону карьеры», — сказал он.

Некоторые украинские чиновники в непубличном порядке критикуют Зеленского за его излишнюю «дипломатическую наивность». По словам одного из должностных лиц, проблемы предстоящей конференции связаны с тем, что максимализм киевского лидера терпит крах в столкновении с реальностью, так как он склонен предлагать смелые, но труднореализуемые идеи.

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#сотрудники
#чиновники
#владимир зеленский
#украина
#конференция
#швейцария
#офис
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Стало известно, зачем США помогают Украине на самом деле
Обозреватель Дор: Штаты поддерживают Украину ради ее минеральных ресурсов
14 июня 2024, 15:18

Фото:istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Штаты поддерживают конфликт на Украине, чтобы завладеть ее минеральными ресурсами. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал политический обозреватель Джимми Дор. Он прокомментировал высказывание одного из американских сенаторов, согласно которому в Вашингтоне не должны допустить, чтобы украинские ресурсы получили Россия и Китай.
«Я не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь из этих психопатов упоминал что-нибудь о минералах до этого момента», – сказал Дор.

Журналист отметил, что помнит лишь высказывания американских политиков о российском лидере Владимире Путине, а также о свободе и демократии.

«Помню это, но ничего не помню о минералах», – резюмировал Дор.

Ранее Владимир Путин заявлял о переговорах с главой Белого дома Джо Байденом за три дня до начала спецоперации в Донбассе.

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#мир
#сша
#украина
#война
#спецоперация
#россия
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Трамп сообщил о договоренности с российским спортсменом Нурмагомедовым
Трамп дал обещание Нурмагомедову остановить конфликт на Украине
14 июня 2024, 15:15

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, что остановит конфликт на Украине.
Но для этого ему нужно победить на американских президентских выборах. О договоре с российским спортсменом он рассказал YouTube-каналу Impaulsive.

Трамп рассказал, что Нурмагомедов подошел к нему после боя и заявил, что Штаты должны прекратить убийства.

Нурмагомедов увиделся с Трампом во время турнира UFC 302 в Ньюарке в начале июня.

Ранее Дональд Трамп оценил свои отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что ладил с российским лидером, потому что он сильный.

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#спорт
#россия
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В Подмосковье запустят производство спортоборудования для детских площадок
14 июня 2024, 14:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по производству спортивного оборудования для детских площадок откроет на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск компания «Кенгуру.ПРО», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в реализацию этого проекта оцениваются в 250 млн рублей. Сейчас завод находится на стадии проектирования, запустить его планируют в 2025 году», — отметила зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Благодаря новому производству в округе Солнечногорск появится ещё 20 рабочих мест.

Отмечается, что у компании «Кенгуру.ПРО» уже есть один завод на территории индустриального парка «Есипово», он начал работать в первом квартале текущего года. На этом заводе выпускают оборудование для паркура и воркаута.

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#инвестиции
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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В Крыму проведут суд о водной блокаде полуострова Украиной
ВС Крыма проведет заседание о блокаде полуострова в закрытом режиме
14 июня 2024, 14:35

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд Крыма проведет заседание о водной блокаде полуострова Украиной в закрытом режиме.
Об этом пишет агентство ТАСС. По их данным, суд назначил рассмотрение гражданско-правового иска к Украине по водной блокаде в закрытом режиме.

Имеется в виду дело по блокаде Киевом Северо-Крымского канала до 2022 года, указывается в сообщении.

Во время суда будут рассмотрены последствия прекращения подачи пресной воды для потребителей на полуострове. Минжкх республики заявило о сложностях из-за дефицита воды.

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#суд
#крым
#украина
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Путин: сохранение Штатами имперского статуса ведет к деградации страны
14 июня 2024, 14:35

Фото: сайт Кремля

Штаты игнорируют интересы простых американцев и в погоне за своими имперскими амбициями истощают страну. Об этом на встрече с руководством МИД заявил президент России Владимир Путин. Запись трансляции мероприятия есть на сайте внешнеполитического ведомства.
«Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, условия давно были бы стабилизированы», – сказал Путин.

По словам главы государства, так называемые правящие круги в Штатах занимаются распространением собственной идеологии по всему миру, сохранением своего имперского статуса, доминирования, а также ведут страну по пути деградации.

До этого Путин заявлял об отсутствии у России имперских замашек.

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#сша
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Медведев: Зеленский сейчас никто и звать его никак
14 июня 2024, 14:30

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский в настоящее время «никто и звать его никак». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик назвал главу киевского режима узурпатором, захватившим власть в стране, и превратившим в заложников всех жителей Украины, передаёт РИА Новости.

«Его приказы не должны никем исполняться, ведь срок его президентских полномочий скоро месяц как истёк», — подчеркнул Медведев.

По его словам, Зеленский каждый день посылает украинских солдат на смерть, не имея на это никаких прав. По мнению заместителя председателя Совбеза, лидера киевского режима в скором времени ждёт либо справедливый суд, либо расправа толпы. Сама же Украина неуклонно движется к капитуляции, уверен Медведев.

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