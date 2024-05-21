Генерал Бэрронс раскрыл шокирующий план «удара Путина» по Британии

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Экс-командующий Командованием объединенных сил Великобритании генерал Ричард Лоусон Бэрронс заявил, что если российский лидер Владимир Путин отдаст приказ о ракетном ударе по Британии, то ПВО страны окажется бессильна. Об этом сообщает The Sun.
По мнению Бэрронса, в настоящее время даже у Киева более мощная противовоздушная и противоракетная оборона. Генерал отметил, что для исправления положения в стране потребуются годы и миллиарды финансовых средств.
Бэрронс добавил, что российский план удара по Великобритании, вероятно, предполагает запуск ракет волнами по 60-90 штук за раз. Он заключил, что королевство абсолютно точно не сможет отразить такой удар.
Ранее экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав подверг критике уровень британских расходов на оборону. Дирлав утверждает, что он не является достаточным для отражения угроз, которые исходят от РФ и КНР.
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Бэрронс добавил, что российский план удара по Великобритании, вероятно, предполагает запуск ракет волнами по 60-90 штук за раз. Он заключил, что королевство абсолютно точно не сможет отразить такой удар.
Ранее экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав подверг критике уровень британских расходов на оборону. Дирлав утверждает, что он не является достаточным для отражения угроз, которые исходят от РФ и КНР.
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Екатерина Коршунова