Генерал-полковник Кузьменков вновь занял пост замдиректора Росгвардии

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Замминистра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен замдиректора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Отмечается, что в этой должности Кузьменков продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале написал, что возвращение генерала в Росгвардию означает, что он успешно справился с поставленными задачами.Переход Кузьменкова в военное ведомство год назад изначально планировался как временный. В его задачи входило применение успешного опыта Росгвардии по выстраиванию чётких логических потоков.
Ранее генерал в кратчайшие сроки наладил альтернативные пути снабжения Росгвардии в зоне проведения спецоперации. До этого Кузьменков смог также успешно наладить альтернативную систему обеспечения в зоне группировки Росгвардии в Сирии.
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале написал, что возвращение генерала в Росгвардию означает, что он успешно справился с поставленными задачами.Переход Кузьменкова в военное ведомство год назад изначально планировался как временный. В его задачи входило применение успешного опыта Росгвардии по выстраиванию чётких логических потоков.
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Анастасия Чинкова