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В Подмосковье прошли соревнования Росгвардии по силовому экстриму

29 февраля 2024, 11:31
Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В ОМОН «Пересвет» подмосковного главка Росгвардии состоялись соревнования по силовому экстриму. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Соревнования проходили на базе ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Спортсмены выполнили ряд нестандартных силовых упражнений со внушительными весами. Подъем железного бревна весом 100 кг и становая тяга 200 кг оценивались компетентным жюри по количеству повторений за 1 минуту. Упражнения по подъему гири над головой и удержание двух снарядов, каждый из которых имеет вес по 100 кг, сотрудники ОМОН «Пересвет» выполнили на выносливость за максимальное время», — поделились в пресс-службе.


Стоит отметить, что по итогам соревнований победители получили ценные подарки и кубки.

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На открытии ФОК «Лидер» в Волоколамске состоялся хоккейный матч
29 февраля 2024, 09:25

Фото: Дарья Шапочкина

Хоккейный матч с участием звезд российского спорта состоялся на открытии ФОК «Лидер» в Волоколамске. Об этом сообщил корреспондент.
В хоккейном матче «ZаБудущее» приняли участие команды «Легенды хоккея» и сборная Волоколамского округа.

«Сегодня действительно праздничный день.Огромные и искренние слова благодарности я хочу сказать не только от себя, но и от вас, жителей Волоколамского городского округа, Андрею Юрьевичу Воробьёву за реализацию этой мечты. Мы благодарны и министерству спорта, и министерству строительного комплекса Московской области, всей команде правительства и, конечно, теплые слова нашим подрядчикам.Всех с праздником», — сказала временно исполняющий обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Стоит отметить, что также на церемонии открытия выступили олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Кроме этого, все участники соревнований получили памятные награды.

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Экс-форвард ЦСКА Масалитин: «Главным матчем будет игра «Краснодар» — «Зенит»
28 февраля 2024, 22:39

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение о том, что главным матчем этой весной в РПЛ станет противостояние «Краснодара» и «Зенита».
Он добавил, что победа «Краснодара» сможет приблизить клуб к чемпионству в РПЛ ещё больше.

«Думаю, что главным матчем будет игра «Краснодар» — «Зенит». Если «Краснодар» выиграет, то естественно, что их шансы в борьбе за чемпионство резко повысятся, тем более что они играют дома», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отметил, что ожидает впечатляющий матч во время встречи «Спартака» и «Зенита». Так, по его мнению, обе команды хорошо подготовлены к игре и смогут показать достойный уровень.

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#победа
#футбол
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#рпл
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Бушманов заявил о преимуществе Угальде перед Соболевым
28 февраля 2024, 22:07

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов сравнил нападающих красно-белых Александра Соболева и новичка Манфреда Угальде, отметив техничность последнего.
«Пока рано их сравнивать, прошло не так много времени. Мы не видели Угальде в официальных матчах, хотя парень очень хорошо технически оснащён. Но некоторые преимущества у него перед Соболевым есть. Хотя вообще они очень разные. Нужно дождаться официальных игр, и посмотреть, как костариканец будет выглядеть на дистанции», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА, селекционер клуба Денис Машкарин высказывал мнение о том, что спортсмен Константин Кучаев, который недавно перешел в «Пари НН», в новой команде сможет вернуть прежний уровень своей игры. Он отмечал, что футболист был одним из основных игроков ЦСКА. Однако, заявил специалист, в спорте происходят изменения, когда позиция игрока в команде меняется.

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#спорт
#футболист
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Кечинов: Ожидаю красивый футбол от матча «Спартак»-«Зенит»
28 февраля 2024, 21:59

Фото: istockphoto.com/efks

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отметил, что ожидает впечатляющий матч во время встречи «Спартака» и «Зенита».
«Все соскучились по российскому футболу, тем более, по такой вывеске. Я ожидаю, что будет красивый футбол, с забитыми мячами, ну и мне как болельщику «Спартака» хотелось бы, конечно, чтобы москвичи выиграли», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Кечинов.

По его мнению, обе команды хорошо подготовлены к игре и смогут показать достойный уровень.

Сама встреча команд состоится в Санкт-Петербурге 2 марта.

Ранее экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал предположение о том, что предстоящий товарищеский матч сборной России против Сербии не вызовет особого интереса в Европе.

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#спорт
#футбол
#матч
#встреча
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В Химках проведут традиционный весенний забег
28 февраля 2024, 15:55

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Традиционный весенний забег «Химкинский лес» пройдет в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Трейловый забег состоится 14 апреля на территории городского округа Химки.

«Встретить весну любители активного образа жизни смогут во время приключенческого забега по живописным местам региона. Все маршруты проложены в один круг по лесным тропам, холмам и лыжным трассам. Для участников подготовлены следующие дистанции: 1 км – детский забег, 6 км, 12 км и 26 км – для взрослых участников», — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, ​что стартовый городок будет находиться на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Чтобы принять участие в забеге необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

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#подмосковье
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Ребята из Павловского Посада завоевали медаль чемпионата школьной лиги по баскетболу
28 февраля 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Юноши из гимназии Павловского Посада заняли втрое место в финале подмосковного этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Поздравляем команду гимназии и тренеров спортивной школы Андрея Никенина и Ивана Чернышова, которые подготовили наших ребят», — прокомментировали завоёванную награду в гимназии.
Напомним, финал регионального этапа чемпионата проводился в спорткомплексе «Строитель» в Мытищах. Золотые медали завоевали женская команда серпуховской школы №18 и мужская команда люберецкой гимназии №44.

Всего в соревнованиях принимали участие команды из 55 городских округов Московской области.

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Дзюба рассказал, как однажды очень мило поговорил с Путиным

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#павловский посад
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#школьники
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Дзюба рассказал, как однажды очень мило поговорил с Путиным
27 февраля 2024, 21:17

Фото: kremlin.ru

Футболист московского клуба «Локомотив» Артём Дзюба рассказал, как однажды очень мило пообщался с российским президентом Владимиром Путиным, его цитирует «РИА Новости».
«Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», — заявил Дзюба, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Дзюба опубликовал в интернете видеоролик, на котором спел фанатскую песню группы «Ленинград» про петербургский футбольный клуб «Зенит». Футболист стал четырёхкратным чемпионом России именно играя за «Зенит», и только в 2022 году он стал играть за столичный «Локомотив».

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Юные петербурженки получили медали на танцевальном турнире «Кубок Евразии»
27 февраля 2024, 21:02

Фото: istockphoto.com/Natalia Kirsanova

Участницы петербургского танцевального коллектива «Команда А» дворца творчества юных «У Вознесенского моста» завоевали медали на международном танцевальном турнире «Кубок Евразии» в Узбекистане.
Отмечается, что соревнования проходили в Ташкенте с 22 по 25 февраля, в них приняли участие 10 стран Европы и Азии.

«Мы занимались современной хореографией, потом добавили мажореток и твирлинг. В России мы принимали участие в различных конкурсах, сейчас решились поехать на международное соревнование на Кубок Евразии», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» руководитель коллектива современной и спортивной хореографии «Команда А» Анна Сыромятникова.

Она добавила, что коллектив уже готовится к всероссийским соревнованиям, ближайшие из которых состоятся уже в марте.

Ранее сообщалось, что волейболисты Подмосковья впервые в истории стали серебряными и бронзовыми призёрами первенства России.

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#соревнования
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#награда
#санкт-петербург
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Волейболисты Подмосковья выиграли серебро и бронзу первенства России
27 февраля 2024, 16:47

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Волейболисты Подмосковья впервые в истории стали серебряными и бронзовыми призёрами первенства России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по волейболу прошло 26 февраля в Анапе и Костроме.

Две подмосковные сборные юношей и девушек по волейболу впервые в своей истории завоевали серебряную и бронзовую медаль первенства России в возрастной категории до 18 лет.

«В полуфинале турнира подмосковная юношеская сборная в очень непростом матче переиграла команду Свердловской области – 3:1. В финальной встрече со сборной Москвы подмосковные волейболисты немного уступили команде из столицы и выиграли серебряные награды первенства страны», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что женская подмосковная сборная обыграла представителей Ростовской области и стала обладателем бронзы.

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