В Подмосковье прошли соревнования Росгвардии по силовому экстриму

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
В ОМОН «Пересвет» подмосковного главка Росгвардии состоялись соревнования по силовому экстриму. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Соревнования проходили на базе ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области.
Стоит отметить, что по итогам соревнований победители получили ценные подарки и кубки.
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«Спортсмены выполнили ряд нестандартных силовых упражнений со внушительными весами. Подъем железного бревна весом 100 кг и становая тяга 200 кг оценивались компетентным жюри по количеству повторений за 1 минуту. Упражнения по подъему гири над головой и удержание двух снарядов, каждый из которых имеет вес по 100 кг, сотрудники ОМОН «Пересвет» выполнили на выносливость за максимальное время», — поделились в пресс-службе.
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